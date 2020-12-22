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مرأة

طريقة مبتكرة لعمل شيش طاووق فى الفرن

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:01 ص
شيش طاووق
شيش طاووق
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أسماء عبد الحفيظ

يعشق الكثير من الأشخاص تناول الشيش طاووق، لذلك يتفنن الشيف الشربيني في طريقة عمل صنية شيش طاوق بالخضار فى الفرن بمذاق لا يقاوم وشكل شهي ولذيذ.

مقادير صينية شيش طاووك بالخضار في الفرن

أوراك شيش طاووق مخلية
زيت
خلطة شيش طاووق
فلفل الوان
بصل
ثوم
طماطم
بطاطس
ملح وفلفل
مشروم
كوسة

طريقة تحضير صينية شيش طاووك بالخضار في الفرن

* تتبل قطع الشيش طاووق بخلطة شيش طاووك

* يضاف قليل من الملح والفلفل ثم يضاف الثوم

* في طاسة على النار يشوح الشيش طاووك في الزيت جيدا

* في طاسة اخرى يشوح الكوسة مع البطاطس وقليل من الثوم والملح والفلفل وقليل من بهارات الشيش طاووك ويشوح جيدا

* في صنية الفرن توضع قطع الشيش ثم يضاف الخضار والبصل والطماطم

* ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم

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