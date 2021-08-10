القصير: اهتمام الدولة بالانتاج الزراعى ساعد على زيادة الصادرات خلال جائحة كورونا

قال السيد القصير وزير الزراعة ، إن كل الدول تستخدم مفهوم الأمن الغذائي النسبي وهو الاتاحة والصحة والاستدامة ، موضحا أن مؤسسة الأهرام تصدت للكثير من القضايا القومية ، مثمنا الدور الوطنى التى تقوم به الصحافة والاعلام والتى شكلت الوعى لدى المواطنين مما كان داعما.

وأضاف "القصير" خلال كلمته بمؤتمر الأهرام الزراعى ، أن مصر ارتبطت بالزراعة منذ المصرى القديم فكانت مصر أول دولة تنظم فترات الزراعة ولذلك نجد الدولة تهتم بشكل كبيربملف الزراعة وتزايدت أهميته أثر جائحة كورونا ومن هنا جاء الدعم من القيادة السياسية للقطاع الزراعى وانشاء المشروعات القومية.

وأضاف وزير الزراعة أن القطاع الزراعى هو المسئول على توفير الاحتياجات الأساسية الغذائية للمواطنين بالدول ويرجع الاهتمام بهذا القطاع نظرا لتوفيره السلع بشكل صحى ومستدام.

وأضاف أن الانتاج الزراعى قطاع تشابكى النمو فيه يحقق نمو مباشر وغير مباشر على القطاعات الأخرى لذا؛استطاع القطاع توفير كافة الاحتياجات خلال جائحة كورونا مما يدل على قدرة القطاع على التكيف مع الأزمات ، كما استطاعنا تصدير كلا من الدواجن ، والألبان ، والخضر والفاكهة ، وغيرها من المحاصيل .