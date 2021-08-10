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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة تدريبية للرائدات ورؤساء الوحدات الاجتماعية في الوادي الجديد

جانب من الورشه
جانب من الورشه

استضافت جمعية تنمية المجتمع ببلاط  فيمحافظة الوادي الجديد الورشة التدريبية التي نظمتها  اليوم إدارة التضامن الاجتماعي ببلاط بقيادة سيد عبد الحي مدير الإدارة، ورشة تدريبية للرائدات الاجتماعيات ورؤساء الوحدات الاجتماعية عن برنامج تظلمات الشكاوي في برنامج تكافل وكرامة.

وذلك تحت رعاية محمد منير مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي ببلاط.

 حاضر في الورشة محمد عبد الرافع مسئول التظلمات والشكاوي ببرنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي والأستاذ محمد عمر مدير إدارة الضمان بمديرية التضامن الاجتماعي  وبحضور الأستاذة ابتسام سفينة عبد الكريم رئيس قسم الضمان بالإدارة  نجلاء محمد محمود رئيس قسم المتابعة بالإدارة.

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شارك في الندوه  الرائدات الريفيات ورؤساء الوحدات الاجتماعية  ولفيف من المواطنين والمهتمين بذات الشأن.

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