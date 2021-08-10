ورشة عمل حول كيفية حساب الحد الأدنى للأجور في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية بمحور العدالة الاجتماعية والإصلاح الإداري باعتباره أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
مشيدا بجهود وزارة المالية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة رواتب العاملين بالدولة ليستفيد من ذلك أكثر من 5 ملايين موظف بالحكومة.
في نفس السياق شهد المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة فعاليات ورشة العمل النوعية التى تم تنظيمها تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية واللواء هشام آمنه محافظ البحيرة والتى نظمتها المديرية المالية بالبحيرة برئاسة محاسب محمد منصور بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة للتوعية حول كيفية حساب الحد الأدنى للأجور لتأهيل العاملين حول حساب الحد الأدنى للأجور بحضور ممثلى وزارة المالية والحسابات وشئون العاملين بمختلف المؤسسات والمديريات والهيئات الحكومية.
ورشة عمل حول كيفية حساب الحد الأدنى
وأشار السكرتير العام، إلى جهود المديرية المالية بالمحافظة في الاهتمام بتدريب المعنيين بتنفيذ الحد الأدنى للأجور لعام 2021 عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحريك الحد الأدنى لأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لمواكبة التغيير في الأسعار وتوفير حياة كريمة للمواطنين خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا.