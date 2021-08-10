ورشة عمل حول كيفية حساب الحد الأدنى للأجور في البحيرة

محافظة البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية بمحور العدالة الاجتماعية والإصلاح الإداري باعتباره أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

مشيدا بجهود وزارة المالية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة رواتب العاملين بالدولة ليستفيد من ذلك أكثر من 5 ملايين موظف بالحكومة.

في نفس السياق شهد المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة فعاليات ورشة العمل النوعية التى تم تنظيمها تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية واللواء هشام آمنه محافظ البحيرة والتى نظمتها المديرية المالية بالبحيرة برئاسة محاسب محمد منصور بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة للتوعية حول كيفية حساب الحد الأدنى للأجور لتأهيل العاملين حول حساب الحد الأدنى للأجور بحضور ممثلى وزارة المالية والحسابات وشئون العاملين بمختلف المؤسسات والمديريات والهيئات الحكومية.

ورشة عمل حول كيفية حساب الحد الأدنى

وأشار السكرتير العام، إلى جهود المديرية المالية بالمحافظة في الاهتمام بتدريب المعنيين بتنفيذ الحد الأدنى للأجور لعام 2021 عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحريك الحد الأدنى لأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لمواكبة التغيير في الأسعار وتوفير حياة كريمة للمواطنين خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا.