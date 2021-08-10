عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة البحيرة

ورشة عمل حول كيفية حساب الحد الأدنى للأجور في البحيرة

روضة عمل
روضة عمل

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية بمحور العدالة الاجتماعية والإصلاح الإداري باعتباره أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

لمحاربة الغش التجاري.. ضبط ٣ مصانع مواد غذائية غير مرخصة في البحيرة

مشيدا بجهود وزارة المالية  لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة رواتب العاملين بالدولة ليستفيد من ذلك أكثر من 5 ملايين موظف بالحكومة.

في نفس السياق شهد المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة فعاليات ورشة العمل النوعية التى تم تنظيمها تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية واللواء هشام آمنه محافظ البحيرة والتى نظمتها المديرية المالية بالبحيرة برئاسة محاسب محمد منصور بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة للتوعية حول كيفية حساب الحد الأدنى للأجور  لتأهيل العاملين حول حساب الحد الأدنى للأجور بحضور ممثلى وزارة المالية والحسابات وشئون العاملين بمختلف المؤسسات والمديريات والهيئات الحكومية.

ورشة عمل حول كيفية حساب الحد الأدنى

وأشار السكرتير العام، إلى جهود المديرية المالية بالمحافظة في الاهتمام بتدريب المعنيين بتنفيذ الحد الأدنى للأجور لعام 2021 عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحريك الحد الأدنى لأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لمواكبة التغيير في الأسعار وتوفير حياة كريمة للمواطنين خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا.

ورشة عمل للحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور ورشة عمل رئيس الجمهورية السيسي وزارة المالية محافظة البحيرة محافظ البحيرة

موضوعات متعلقة

اصطدام سيارة بواجهة سوبر ماركت بمدينة دمنهور

ترشيحاتنا

وزير التموين يوجه المديريات باستقبال كل طلبات مشروع جمعيتي

استرداد 3460 فدانا من أراضي أملاك الدولة بوادي النطرون.. شاهد

أول تعليق من نيمار بعد انضمام ميسي إلى باريس سان جيرمان

رئيس الوزراء: دعم الشباب المصري الذين تحولوا إلى نموذج ملهم للقدوة والنجاح

الرقابة على الصادرات والواردات تصدر شهادة المنشأ إلكترونيا معترف بها دوليا| تفاصيل

المنحرفة.. محمد حسان وحسين يعقوب يقفزان من مركب الإخوان ويفضحان الإرهابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن ضم ليونيل ميسي.. شاهد

الجمهور يهاجم دينا الشربينى بعد جنازة دلال عبد العزيز.. لهذا السبب

صاحبة ذهب طوكيو.. فريال أشرف تفضح سوء تخطيط اللجنة الأولمبية المصرية |مستند

3 صفقات من العيار الثقيل للأهلي .. شوبير يكشف موعد الإعلان الرسمي

السلطات السعودية تعلن شروط استخراج تصريح العمرة

محكمة الأسرة ترفض طلب الفنان أحمد عز بنقل توأمه الي مدرسة أخرى| مستندات

القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة.. تعرف على الشروط والتفاصيل

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال البعثة المصرية الأولمبية بحضور وزير الرياضة.. صور

كامل العدد.. 60 صورة من حفل رامي صبري وأحمد سعد

أثناء طريقها إلى المنزل.. سيارة تدهس عروس في ليلة زفافها|صور

فيديو

سقط على رأسه وفقد الوعى.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا بعد نقله للمستشفى

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

فيديو جراف.. الأم السبب .. فتاة تثير ضجة على تيك توك

بما أوصت الفنانة دلال عبدالعزيز بناتها قبل رحيلها |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

اﻟﻤﺰﻳﺪ