أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 10-8-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 10-8 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.



العملة شراء

دولار أمريكى شراء 15.6388 بيع 15.7669

يورو شراء 18.3302 بيع 18.4852

جنيــه إسترليـنى شراء 21.6785 بيع 21.8609

دولار كنـدى شراء 12.4453 بيع 12.5513

كرون دانمركى 2.4646 2.4852

كرون نرويجى 1.7515 1.7666

كرون ســويدى 1.7949 1.8105

فرنك سويسرى 16.9489 17.0952

100 ين يابانى 14.1527 14.2726

ريـــال سعـــودى 4.1700 4.2044

دينــار كويتى 51.8975 52.4586

درهم اماراتى 4.2572 4.2929

دولار اســـترالى 11.4898 11.5871

دينــار البحــرين 41.4668 41.9055

ريـــال عمـــانى 40.6171 40.9552

ريـــال قطــــرى 4.2940 4.3316

دينـار اردنـى 22.0265 22.2697

يوان صينى 2.4129 2.4330