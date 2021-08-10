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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 10-8-2021

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 10-8 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.


العملة شراء
دولار أمريكى شراء 15.6388  بيع 15.7669
يورو شراء 18.3302  بيع 18.4852
جنيــه إسترليـنى شراء 21.6785  بيع 21.8609
دولار كنـدى شراء 12.4453  بيع 12.5513
كرون دانمركى 2.4646  2.4852
كرون نرويجى 1.7515  1.7666
كرون ســويدى 1.7949  1.8105
فرنك سويسرى 16.9489  17.0952
100 ين يابانى 14.1527  14.2726
ريـــال سعـــودى 4.1700  4.2044
دينــار كويتى 51.8975  52.4586
درهم اماراتى 4.2572  4.2929
دولار اســـترالى 11.4898  11.5871
دينــار البحــرين 41.4668  41.9055
ريـــال عمـــانى 40.6171  40.9552
ريـــال قطــــرى 4.2940  4.3316
دينـار اردنـى 22.0265  22.2697
يوان صينى 2.4129  2.4330

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء دولار أمريكي يورو جنيه إسترليني دولار كنـدى ريال سعودي درهم إماراتى

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