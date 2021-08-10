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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تخصص اتصالات.. عمرو طلعت: المصروفات الدراسية للجامعة الأهلية لن تزيد عن ١٠٠ ألف جنيه

صدى البلد

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تنفيذ جامعة أهلية متخصصة في علوم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غاية الأهمية، مضيفا انه له ميزات عدة في مقدمتها التعاقد مع جامعات دولية عدة، ومصاريفها لن تزيد عن 100 ألف جنيه في العام الدراسي. 

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الثلاثاء، أن الشباب المصري لديه وعي كبير واهتمام بالمشاركة في قطاع تكنولوجيا المعلومات بسوق العمل. 
وأكد أن توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء جامعة في هذا الصدد في العاصمة الإدارية الجديدة له مردور كبير، مشير إلى أن جامعة مصر للمعلوماتية سيكون فيها تعليم بردوا الأفضل في العالم.

وتابع أنه اخر عام دراسي للطالب يسافر لجامعة بردوا في الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة اخر عام هناك ثم التخرج، وهناك منح تصل ل ٥٠٪ للطلاب المتفوقين. 

وأكمل أنه بها أربعة كليات قي مجالات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أبرزها هندسة الحاسبات والفنون الرقمية، مؤكدا انه الاتفاقيات التي نوقعها مع عدد من الجامعات الدولية ستتيح فرص المنح الخارجية للشباب المصري. 
وتابع الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه لدينا اتفاق أيضا مع جامعة مينسوتا الأمريكية، والدولة ستقدم منح في تخصصات مختلفة لأبنائنا من الطلاب النابغين الذين ليش لديهم إمكانيات مالية. 
َواشار الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الي أن الدراسة تبدأ فيها مع بداية العام الدراسي المقبل والتقديم بداية من الغد.

هذا وتشمل جامعة مصر للمعلوماتية EUI أربع كليات هي: كلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية الهندسة، وكلية تكنولوجيا الأعمال، وكلية الفنون الرقمية والتصميم، وتم تصميم البرامج الأكاديمية للجامعة من خلال مجموعة من الخبراء الأكاديميين المصريين بالتعاون مع نظرائهم من الجامعات الدولية فى عدة مجالات ومنها التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات، والثورة الصناعية الرابعة، وصناعة الالكترونيات، وعلوم الاتصالات، والتكنولوجيا المالية، وتحليل البيانات، والتسويق الالكتروني، وفنون الرسوم المتحركة، وتجربة المستخدم، وتصميم الألعاب الالكترونية، والتصميم الفنى للمنتجات فى مجال الفنون الرقمية؛ حيث روعى فى برامجها مضاهاة البرامج فى كبرى الجامعات الدولية ومراعاة شروط الجودة والاعتماد المصرية.
ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بالأربع كليات هذا العام فى أكتوبر 2021، فى المبنى الأول للجامعة والذى يسع أكثر من 1600 طالب، لحين استكمال باقى الحرم الجامعى خلال الثلاث سنوات القادمة. وتحفيزا للطلاب للتسجيل فى أول دفعة، فقد تم الإعلان عن تخفيض للمصروفات الدراسية وكذلك عن منح تقترن بتفوق الطلاب فى دراستهم.
ولقد قامت جامعة مصر للمعلوماتية EUI بتوقيع اتفاقية مع جامعة بيردو ويست لافاييت الأمريكية. 

عمرو طلعت الرئيس السيسي جامعة للمعلوماتية

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