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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وكيل وزارة الخارجية البحرينية يزور مقر الجيش الإسرائيلي..صورة

البحرين وإسرائيل
البحرين وإسرائيل

قام وكيل وزارة الخارجية ونائب الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى في البحرين، الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، أمس الاثنين، زيارة لمقر الجيش الإسرائيلي، في زيارة تستمر 4 أيام.

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ووفقا لقناة روسيا اليوم، التقى الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة برئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة في الجيش الإسرائيلي، اللواء تال كلمان.

وتناول اللقاء تعزيز العلاقات الأمنية بين إسرائيل والبحرين، فيما أقيمت ندوة استراتيجية لاستعراض التحديات الإقليمية المشتركة بين الجانبين في المحيط.

وكيل وزارة الخارجية البحريني في مقر الجيش الإسرائيلي

ووقعت إسرائيل والبحرين يوم الأحد على مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون بينهما ضد إيران في مجال البحوث.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن المذكرة تم التوقيع عليها في فندق بـ القدس من قبل رئيس مركز القدس للشؤون العامة، دور جولد، ووكيل الخارجية البحرينية للشؤون السياسية.

وكان الدبلوماسي البحريني قد أعرب خلال زيارته إلى إسرائيل عن خيبة أمل المنامة إزاء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.

وشدد الدبلوماسي البحريني على أن الاتفاق النووي "تسبب في تشديد حدة التحريض والتشدد في أنحاء متفرقة من الشرق الأوسط".

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