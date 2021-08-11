جامعة عين شمس تنهي مشاركتها بالدورة التاسعة للمعرض والملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب..اليوم

يستمر توافد طلاب الشهادة الثانوية والشهادات المعادلة و ذويهم على جناح جامعة عين شمس المشارك بالمعرض السنوي للتعليم العالي ، و الذي تشارك في نسخته التاسعة جامعة عين شمس كراعي بلاتيني ، وافتتحه اول امس أ.د. أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات و أ. د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و أ. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب والذي يعقد في الفترة من ٩-١١ اغسطس ٢٠٢١ بفندق دوسيت تاني ليك فيو بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة.



حيث شهد اليوم الثاني للمعرض إقبال كبير على جناح جامعة عين شمس التي تقدم حزمة متميزة من البرامج الجديدة بنظام الساعات الدولية المعتمدة والبالغ عددها ما يزيد عن 50 برنامج ،فضلاً عن برامج الدراسات العليا و كذلك برامج اللغات .

و أشار أ.د. عبد الفتاح سعود إلى أن استمرار مشاركة الجامعة في المعرض الذي يعقد هذا العام تحت شعار "Your Gate To Excellence " يؤكد نجاح جامعة عين شمس في مواكبة أحدث النظم و البرامج التعليمية التي تواكب المعايير العالمية

في مختلف التخصصات و تتيح إمكانية الحصول على أكثر من شهادة أحدهما من جامعة عين شمس والأخرى شهادة دولية معتمدة من الجامعة الأجنبية المناظرة.



كما يعزز آليات و فلسفة الجامعة في ربط التعليم بالصناعة و احتياجات المجتمع و بما يوفر فرص حقيقية للطلاب و الخريجيين في سوق العمل ، خاصة في ظل ما حققته الجامعة من مراكز متقدمة في مختلف التصنيفات الدولية ، كما يعكس تزايد أعداد الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم و كذلك نجاح برامج الجامعة الجديدة و المتميزة في استقطاب الطلاب للالتحاق بها ، فضلاً عن الشراكات الدولية مع العديد من الجامعات حول العالم و لعل أبرزها جامعة كلاوستال بألمانيا وجامعة ايست لندن بانجلترا وجامعة كالابريا بايطاليا وجامعاتGREAT ORMOND STREET HOSPITAL - UNITED KINGDOM

و ROYAL HOSPITAL



جدير بالذكر، أن معرض "إيديوجيت 2021"، يضم مختلف الجامعات والمنح والتدريب في مصر، وكذا عدد كبير من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة واﻷهلية وفروع الجامعات الأجنبية في مصر وممثلين عن الجامعات العربية والأجنبية.



و قد أشاد رواد المعرض من طلاب المدارس و الجامعات و أولياء الأمور و المهتمين بالتعليم و الوفود المشاركة من مختلف المؤسسات و الدول، بخبرة و تعاون القائمين على جناح جامعة عين شمس حيث استمعوا لشرح تفصيلي عن مختلف البرامج التي تناسب الشعبتين العلمية و الأدبية و كذلك استفادوا من الدخول على الموقع الإلكتروني الذي أطلقته الجامعة خصيصا منذ عامين لتعريف الطلاب بكافة الشروط و المميزات الخاصة بكل برنامج و ذلك عبر الرابط التالي:Chp.asu.edu.eg ، فضلاً عن إمكانية استخدام QR code لمعرفة كافة تفاصيل البرامج الدراسية وشروط الالتحاق بها.