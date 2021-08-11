جامعة عين شمس تنهي مشاركتها بالدورة التاسعة للمعرض والملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب..اليوم

يستمر توافد طلاب الشهادة الثانوية والشهادات المعادلة و ذويهم على جناح جامعة عين شمس المشارك بالمعرض السنوي للتعليم العالي ، و الذي تشارك في نسخته التاسعة جامعة عين شمس كراعي بلاتيني ، وافتتحه اول امس أ.د. أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات و أ. د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و أ. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب والذي يعقد في الفترة من ٩-١١ اغسطس ٢٠٢١ بفندق دوسيت تاني ليك فيو بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة.
حيث شهد اليوم الثاني للمعرض إقبال كبير على جناح جامعة عين شمس التي تقدم حزمة متميزة من البرامج الجديدة بنظام الساعات الدولية المعتمدة والبالغ عددها ما يزيد عن 50 برنامج ،فضلاً عن برامج الدراسات العليا و كذلك برامج اللغات .
و أشار أ.د. عبد الفتاح سعود إلى أن استمرار مشاركة الجامعة في المعرض الذي يعقد هذا العام تحت شعار "Your Gate To Excellence " يؤكد نجاح جامعة عين شمس في مواكبة أحدث النظم و البرامج التعليمية التي تواكب المعايير العالمية
في مختلف التخصصات و تتيح إمكانية الحصول على أكثر من شهادة أحدهما من جامعة عين شمس والأخرى شهادة دولية معتمدة من الجامعة الأجنبية المناظرة.
كما يعزز آليات و فلسفة الجامعة في ربط التعليم بالصناعة و احتياجات المجتمع و بما يوفر فرص حقيقية للطلاب و الخريجيين في سوق العمل ، خاصة في ظل ما حققته الجامعة من مراكز متقدمة في مختلف التصنيفات الدولية ، كما يعكس تزايد أعداد الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم و كذلك نجاح برامج الجامعة الجديدة و المتميزة في استقطاب الطلاب للالتحاق بها ، فضلاً عن الشراكات الدولية مع العديد من الجامعات حول العالم و لعل أبرزها جامعة كلاوستال بألمانيا وجامعة ايست لندن بانجلترا وجامعة كالابريا بايطاليا وجامعاتGREAT ORMOND STREET HOSPITAL - UNITED KINGDOM
و ROYAL HOSPITAL
جدير بالذكر، أن معرض "إيديوجيت 2021"، يضم مختلف الجامعات والمنح والتدريب في مصر، وكذا عدد كبير من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة واﻷهلية وفروع الجامعات الأجنبية في مصر وممثلين عن الجامعات العربية والأجنبية.
و قد أشاد رواد المعرض من طلاب المدارس و الجامعات و أولياء الأمور و المهتمين بالتعليم و الوفود المشاركة من مختلف المؤسسات و الدول، بخبرة و تعاون القائمين على جناح جامعة عين شمس حيث استمعوا لشرح تفصيلي عن مختلف البرامج التي تناسب الشعبتين العلمية و الأدبية و كذلك استفادوا من الدخول على الموقع الإلكتروني الذي أطلقته الجامعة خصيصا منذ عامين لتعريف الطلاب بكافة الشروط و المميزات الخاصة بكل برنامج و ذلك عبر الرابط التالي:Chp.asu.edu.eg ، فضلاً عن إمكانية استخدام QR code لمعرفة كافة تفاصيل البرامج الدراسية وشروط الالتحاق بها.