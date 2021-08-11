عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تنهي مشاركتها بالدورة التاسعة للمعرض والملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب..اليوم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

يستمر توافد طلاب الشهادة الثانوية والشهادات المعادلة و ذويهم على جناح جامعة عين شمس المشارك بالمعرض السنوي للتعليم العالي ، و الذي تشارك في نسخته التاسعة جامعة عين شمس كراعي بلاتيني ، وافتتحه اول امس أ.د. أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات و أ. د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و أ. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب  والذي يعقد في الفترة من ٩-١١ اغسطس ٢٠٢١ بفندق دوسيت تاني ليك فيو بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة.


حيث شهد  اليوم الثاني للمعرض إقبال كبير على جناح جامعة عين شمس التي تقدم حزمة متميزة من البرامج الجديدة بنظام الساعات الدولية المعتمدة والبالغ عددها ما يزيد عن 50 برنامج ،فضلاً عن برامج الدراسات العليا و كذلك برامج اللغات .

و أشار أ.د. عبد الفتاح سعود إلى أن استمرار مشاركة الجامعة في المعرض الذي يعقد هذا العام تحت شعار "Your Gate To Excellence " يؤكد نجاح جامعة عين شمس في مواكبة أحدث النظم و البرامج التعليمية التي تواكب المعايير العالمية
في مختلف التخصصات و تتيح إمكانية الحصول على أكثر من شهادة أحدهما من جامعة عين شمس والأخرى شهادة دولية معتمدة من الجامعة الأجنبية المناظرة.


كما يعزز آليات و فلسفة الجامعة في ربط التعليم بالصناعة و احتياجات المجتمع و بما يوفر فرص حقيقية للطلاب و الخريجيين في سوق العمل ، خاصة في ظل ما حققته الجامعة من مراكز متقدمة في مختلف التصنيفات الدولية ، كما يعكس تزايد أعداد الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم و كذلك نجاح برامج الجامعة الجديدة و المتميزة في استقطاب الطلاب للالتحاق بها ، فضلاً عن الشراكات الدولية مع العديد من الجامعات حول العالم و لعل أبرزها جامعة كلاوستال بألمانيا وجامعة ايست لندن بانجلترا وجامعة كالابريا بايطاليا وجامعاتGREAT ORMOND STREET HOSPITAL - UNITED KINGDOM
و ROYAL HOSPITAL


جدير بالذكر، أن معرض "إيديوجيت 2021"، يضم مختلف الجامعات والمنح والتدريب في مصر، وكذا عدد كبير من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة واﻷهلية وفروع الجامعات الأجنبية في مصر وممثلين عن الجامعات العربية والأجنبية.

txt

بعد توجيهات الرئيس السيسى .. خبراء التعليم يكشفون لـ "صدى البلد" استراتيجية تطوير النشاط الرياضي في المدارس


و قد أشاد رواد المعرض من طلاب المدارس و الجامعات و أولياء الأمور و المهتمين بالتعليم و الوفود المشاركة من مختلف المؤسسات و الدول، بخبرة و تعاون القائمين على جناح جامعة عين شمس حيث استمعوا لشرح تفصيلي عن مختلف البرامج التي تناسب الشعبتين العلمية و الأدبية و كذلك استفادوا من الدخول على الموقع الإلكتروني الذي أطلقته الجامعة خصيصا منذ عامين لتعريف الطلاب بكافة الشروط و المميزات الخاصة بكل برنامج و ذلك عبر الرابط التالي:Chp.asu.edu.eg ، فضلاً عن إمكانية استخدام QR code  لمعرفة كافة تفاصيل البرامج الدراسية وشروط الالتحاق بها.

التعليم العالي الطلاب الوافدين وزير التعليم جامعة عين شمس وزير التعليم العالي رئيس جامعة عين شمس الدراسات العليا

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021 في محافظات مصر

الجزائر.. وفاة أسرة بأكملها إثر انفجار محطة بنزين في تيزي وزو

هل يجوز تعقيم الزوج أو الزوجة لمنع الحمل؟ الإفتاء ترد

بسعر رخيص وبطارية كبيرة.. نوكيا تطلق رسمياً هاتفها الذكي Nokia C20 Plus

ينتشر في الأماكن الحارة.. مرض نادر ومرعب ينهي حياة مواطنين أمريكيين

شاهد .. سباق تسارع بين سيارة فيراري 488 بيستا وأخرى سوبر كار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

39 دولة تواجه خطر الاختفاء من العالم بسبب المناخ

بعد مواجهة الاتحاد.. 4 لاعبين من الزمالك يتعرضون لحادث سير

ينتشر في الأعضاء التناسلية.. هاني الناظر يحذر من انتشار فيروس الهربس..اعرف السبب

صاحبة ذهب طوكيو.. فريال أشرف تفضح سوء تخطيط اللجنة الأولمبية المصرية |مستند

هل يعود مؤمن زكريا للملاعب؟.. أول طبيب معالج له يفجر مفاجأة.. فيديو

كارثة أخلاقية.. رامي رضوان يكشف عن محاولات لتصوير جثة دلال عبد العزيز

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

قلبنا موجوع عليه.. تامر أمين يكشف تطورات حالة مؤمن زكريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".. صور

بعثة منتخب اليد تصل مطار القاهرة بعد أداء مبهر في أولمبياد طوكيو

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال البعثة المصرية الأولمبية بحضور وزير الرياضة.. صور

فيديو

سببها عمل إجرامي .. إندلاع حرائق ضخمة فى عدة ولايات جزائرية

لم يتمالك نفسة .. وفاة أب بعد دقائق من رحيل نجليه

سقط على رأسه وفقد الوعى.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا بعد نقله للمستشفى

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

اﻟﻤﺰﻳﺪ