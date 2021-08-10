عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية تعقد اجتماعها الأول لعام 2022

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

عقدت لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية اجتماعها الأول لعام 2022، بعد فتح باب الترشيحات للجائزة التي تُكرِّم الأفراد والكيانات التي قدمت إسهاماتٍ جليلة في دعم مسيرة التقدم الإنساني والتعايش السلمي.

وحضر الاجتماع ثلاثة من أعضاء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، وهم الأستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر رئيس اجتماعات اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للدورة الحالية، والسيد محمد المبارك رئيس دائرة الثقافة بأبوظبي عضو اللجنة العليا، والكاردينال ميغيل أنخيل أيوسو، رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان عضو اللجنة العليا، وذلك للترحيب باسم اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بالمحكمين في جائزة زايد للأخوة الإنسانية ٢٠٢٢.

وفي بداية الاجتماع، عَبَّر الدكتور المحرصاوي عن شكره وامتنانه الكبيرين للجنة التحكيم نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، ونقل ترحيب فضيلة الإمام الأكبر ودعمه لجائزة زايد؛ هذه المبادرة العالمية التي تدعم قيم الأخوة الإنسانية.

وخلال الاجتماع الذي عُقِدَ افتراضيًّا، قال المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية: "تضم لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية ٢٠٢٢ نخبة من الشخصيات المؤثرة عالميا والمعروفة بنزاهتها وحكمتها، ولكل منها باع كبير في مجال السلام والعمل الإنساني" وأضاف: "يمثل الحرص على استقلالية لجنة التحكيم وحياديتها ونزاهتها منهجية أساسية للجنة العليا للأخوة الإنسانية، وفي سبيل ذلك تقدم اللجنة العليا كل الدعم والمساندة للجنة التحكيم حتى تصل الجائزة إلى الفائز المستحق الذي يُمثل قدوة حقيقيةً ومصدر إلهام للآخرين في مجال السلام وتجسيد قيم الأخوة الإنسانية."

من جانبه، أعرب الكاردينال أيوسو عن عميق شكره للإمام الأكبر والبابا فرنسيس على تكليفهما اللجنة العليا للأخوة الإنسانية "بدعم وتنفيذ مبادرات تُعلي من قيم الأخوة الإنسانية في شتى بقاع العالم" بما في ذلك جائزة زايد للأخوة الإنسانية.

ومن جهته، ذكر محمد المبارك أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي وراعي الأخوة الإنسانية، يدعم اللجنة وعملها ويحرص على أن تباشر عملها بحيادية ونزاهة، وأن دولة الإمارات تدعم كافة مبادرات الأخوة الإنسانية وتعتز دائما باختيار قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب لأبوظبي لإعلان وثيقة الأخوة الإنسانية منها للعالم.

من جهته، أعرب محمدو إيسوفو الرئيس السابق للنيجر عن سعادته البالغة بالمشاركة عضوًا في لجنة التحكيم وصَرَّح أن "المسؤولية الكبيرة" لعملية التحكيم يمكن أن تسترشد وتسير على خطى الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، وقيم وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية التي وقَّعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة ليا بيسار رئيسة مشروع علاء الدين عن شرفها العميق كونها من الأعضاء المختارين بلجنة التحكيم، مشيرة "أننا نمُرّ الآن بلحظة فارقة في تاريخ الإنسانية، وما تقوم به لجنة التحكيم هو عملٌ جليل بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولا يسعني إلا أن أشيد بدور المُؤسِّسين لهذه الجائزة لسعيهم الحثيث لإحداث فارقٍ ملموس وذو قيمة كبيرة."

وفي سياقٍ متصل، عَبَّر عضو لجنة التحكيم خوسيه راموس هورتا الحائز على جائزة نوبل للسلام، الرئيس السابق لدولة تيمور الشرقية عن سعادته بانضمامه لهذه المبادرة العالمية لتعزيز الأخوة الإنسانية مشيدا بالنموذج الذي تقدمه تيمور الشرقية مع إندونيسيا دولة الجوار في الدعوة إلى التسامح ومحاربة التطرف.

كما صَرَّح الكاردينال مايكل تشيرني وكيل قسم المهاجرين واللاجئين بالكرسي الرسولي وعضو لجنة التحكيم بأنه يتطلع إلى التعاون مع اللجنة من أجل تعزيز الأخوة بكل قيمها الإنسانية والاجتماعية والروحانية.

ومن جانبها، وجهت السيدة فمزيلي ملامبو نجوكا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لجهاز الأمم المتحدة المعني بشؤون المرأة، رسالة شكرٍ خاصة للجنة العليا للأخوة الإنسانية؛ لمنحها فرصة المشاركة في هذا الفصل الجديد من جائزة زايد للأخوة الإنسانية، وأكدت على أهمية رسالة الجائزة في إبراز الجهود الإنسانية ودعمها.

وكان من ضمن الحضور، ميكايل جون الحاكمة العامة السابقة لكندا وعضو لجنة تحكيم جائزة زايد الدورة السابق، وقد وصفت مدة عملها كعضو بلجنة التحكيم بأنها "مغامرة استثنائية"، كما قَدَّمت مشورتها وخبرتها في تحكيم الدورة السابقة للأعضاء الجدد باللجنة، وأشارت إلى أن المناخ الذي تم فيه العمل كان مشجعًا على الوصول للفائزين في الدورة السابقة، وقدمت الشكر لدولة الإمارات على رعايتها لوثيقة الأخوة الإنسانية، قائلة إنها رأت فيها نموذجًا يعمل بصدق من أجل الأخوة الإنسانية والتعايش.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية التي تُقدِّم جائزة زايد للأخوة الإنسانية هي لجنة دولية مستقلة، أُنشئت لتعزيز قيم الأخوة الإنسانية في جميع أنحاء العالم وتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية وتطلعاتها.

وأُطلقت جائزة زايد للأخوة الإنسانية في فبراير 2019 احتفاءً باللقاء التاريخي الذي جمع بين فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث كان الرمزان العظيمان أول فائزين فخريين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية.

وقد مُنِحَت جائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2021 للسيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة والسيدة لطيفة ابن زياتين الناشطة المناهضة للتطرف ومؤَسِّسة جمعية عماد للشباب والسلام.

فُتِحَ باب الترشيح لدورة الجائزة 2022 في الأول من يوليو 2021 حتى الأول من ديسمبر 2021، وسيتم الإعلان عن الفائز أو الفائزين بالجائزة في الرابع من فبراير 2022.
يمكن للمُرشِحِين المؤهلين تقديم الترشيحات من خلال الموقع الرسمي لجائزة زايد للأخوة الإنسانية على الرابط التالي: https://zayedaward.org/.

الأزهر التسامح جائزة زايد أبوظبي لجنة التحكيم جائزة نوبل قداسة البابا جائزة نوبل للسلام

ترشيحاتنا

غادة والي: الأمم المتحدة لديها برامج للتنمية المجتمعية للإقلاع عن زراعة المخدرات..فيديو

ميسي ينتقل لـ باريس سان جيرمان

أسامة ربيع: قناة السويس الجديدة أحدثت زيادة في عدد السفن وحجم الإيرادات

خالد قمر يدرك التعادل للاتحاد أمام الزمالك

ميسي يعلق على انتقاله لـ باريس سان جيرمان

كلام نهائي.. رامي رضوان: دلال عبد العزيز لم تعلم بوفاة سمير غانم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قلبنا موجوع عليه.. تامر أمين يكشف تطورات حالة مؤمن زكريا

حرائق الجزائر.. النيران تشتعل بـ 50 منطقة .. وسيناريو العام الماضي يتكرر

ينتشر في الأعضاء التناسلية.. هاني الناظر يحذر من انتشار فيروس الهربس..اعرف السبب

الأمم المتحدة تحذر من كارثة تهدد كوكب الأرض.. فيديو

هل يعود مؤمن زكريا للملاعب؟.. أول طبيب معالج له يفجر مفاجأة.. فيديو

صاحبة ذهب طوكيو.. فريال أشرف تفضح سوء تخطيط اللجنة الأولمبية المصرية |مستند

نور عمرو دياب تعلن خطبتها لشاب بريطاني من أصول أفريقية.. تفاصيل

39 دولة تواجه خطر الاختفاء من العالم بسبب المناخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".. صور

بعثة منتخب اليد تصل مطار القاهرة بعد أداء مبهر في أولمبياد طوكيو

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال البعثة المصرية الأولمبية بحضور وزير الرياضة.. صور

فيديو

سببها عمل إجرامي .. إندلاع حرائق ضخمة فى عدة ولايات جزائرية

لم يتمالك نفسة .. وفاة أب بعد دقائق من رحيل نجليه

سقط على رأسه وفقد الوعى.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا بعد نقله للمستشفى

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

اﻟﻤﺰﻳﺪ