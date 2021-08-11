بعد إعلان تسجيل أول وفاة.. كل ما لا تعرفه عن فيروس ماربورج

بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن تسجيل أول وفاة بـ فيروس ماربورج المميت في غينيا؛ إليك كل ما لا تعرفه عن فيروس ماربورج.

أول وفاة



أكد مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن نسبة الوفيات بفيروس ماربورج عالية، وتفاوتت معدلاتها الوفيات بفيروس ماربورج من 24% إلى 88%.



فيروس ماربورج



تعد معدلات الوفاة فى حمى ماربورج مرتفعة وتلعب الخفافيش دوراً في هذا المرض و لا ينتقل المرض بين البشر أثناء فترة الحضانة.

طرق العدوى



- لمس دم المريض أو سوائل جسمه الأخرى (البراز والقيء والبول واللعاب والإفرازات التنفسية) والسائل المنوى، وقد تم اكتشاف الفيروس في السائل المنوى للمصابين به بعد شفائهم السريري من المرض بفترة بلغت 7 أسابيع.

- تزداد قدرة المصابين على نقل العدوى كلّما تطوّر المرض لديهم، وتبلغ تلك القدرة ذروتها خلال مرحلة المرض الوخيمة.



-تحدث العدوى غالباً نتيجة مخالطة قريبة للمصابين بحالات وخيمة خلال تقديم الرعاية لهم في البيت أوفي المستشفيات،خلال عمليات الدفن.



-استخدام معدات الحقن الملوّثة بالفيروس أو التعرّض لوخز الإبر الملوّثة به.

فترة الحضانة:

3 أيام إلى 9 أيام وتعد جميع الفئات العمرية معرضة للعدوى بفيروس ماربورج ، ولكنّ معظم الحالات تحدث فى ببالغين

أعراض فيروس ماربورج



أما عن أبرز أعراض افصابة بفيروس ماربورج فهى من اليوم الأول حتى اليوم الخامس من بدء الأعراض السريرية؛ ما يلي:

- ارتفاع في الحرارة لتصل إلى 40 درجة مئوية.

- صداع حادّ مفاجئ

-قشعريرة

-تعب

-غثيان

-تقيؤ

- إسهال مائى قد يستمر أسبوعا والتهاب البلعوم

-طفح جلدي

-آلام في البطن

-التهاب الملتحمة

-الشعور بالضيق.



من اليوم الخامس حتى اليوم الثالث عشر.

الأعراض:

التعب الشديد

التهاب الملتحمة

الاستسقاء

ضيق النفس

طفح جلدى

براز دموي

كدمات

نزف الدم من مواضع بزل الوريد والمخاط والنزيف الحشوي

تقيؤ دموي.

يمكن الوقاية من فيروس ماربورج عن طريق تجنُّب التعرض للفيروسات واغسل يديك بالماء والصابون باستمرار، أو استخدم غسول أيدي يحتوي على نسبة 60% على الأقل من الكحول عندما لا يتوفر الصابون والماء.