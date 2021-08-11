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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: فيلما الحارة وأوروبا يشاركان في الدورة المقبلة

مهرجان القاهرة السينمائي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

أصدر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بيانا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أعلن من خلاله مشاركة فيلمين لمخرجين شابين في مهرجانات دولية بعد حصولهما على دعم من ملتقى القاهرة السينمائي، وهما: (الحارة للمخرج  باسل غندور، أوروبا للمخرج  حيدر رشيد). 

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تغييرات في إدارة مهرجان القاهرة السينمائي .. واستمرار فتح باب استقبال الأفلام

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تعيين إدارة جديدة بعد انتقادات العام الماضي.. القاهرة السينمائي يفتح باب استقبال أفلام الملتقى

وكتبت الصفحة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي، عبر فيسبوك: «نشعر بالسعادة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بمشاركة فيلمين لمخرجين شابين في مهرجانات دولية بعد حصولهما على دعم من ملتقى القاهرة السينمائي».

الفيلم الأول هو "الحارة" للمخرج  باسل غندور، الذي يشارك في قسم بياتزا غراندي ضمن فعاليات الدورة الـ 74 من مهرجان لوكارنو السينمائي في الفترة من 4 إلى 14 أغسطس، والذي حصل عام 2020 على جائزتين من ملتقى القاهرة السينمائي للأفلام الروائية في مرحلة ما بعد الإنتاج ضمن فعاليات المهرجان، وجائزة لجنة التحكيم لبرنامج صناعة الأفلام Eastern Promises  ضمن فعاليات مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بالتشيك، بجانب تلقيه دعما من عدة مؤسسات أخرى، ويعد أول فيلم أردني يشارك في مهرجان لوكارنو.

الفيلم الثاني فيلم "أوروبا" للمخرج  حيدر رشيد، الذي شارك في برنامج “نصف شهر المخرجين – Quinzaine Des Réalisateurs”   ضمن الأفلام المتنافسة في هذه المسابقة التي أقيمت في الدورة الـ 74 لمهرجان كان السينمائي الدولي في الفترة من 7 إلى 17 يوليو الماضي، وذلك بعد حصوله على جائزتي ” OSN في ملتقى القاهرة السينمائي 2019 “، وجائزة Proxima الممنوحة من قبل ”ميلانو فيلم نيتوورك“.
 

الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي 

من جهة أخرى، يستمر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في استقبال طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم، حتى موعد أقصاه 31 أغسطس المقبل، عبر الموقع الرسمى للمهرجان لتسجيل الأفلام الطويلة والقصيرة، إضافة للتعاون مع موقع Film Freeway لتسجيل الأفلام القصيرة فقط.

وقال مصدر خاص، إن إدارة المهرجان العريق سوف تعلن خلال الفترة المقبلة عن عدة تغييرات سواء بالمركز الصحفي أو داخل فريق البرمجة.

وشهدت النسخة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي انتقادات حادة لإدارة الملتقى وأيام القاهرة لصناعة السينما عقب انسحاب احد الرعاة وهو ما أدى إلى تغيير في إدارتهما تم إعلانه مؤخرا.

وسوف تُقام الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

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