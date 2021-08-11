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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مالهمش مكان.. طرد أم وابنتها من طائرة بعد عراك عنيف لإخلاء مقاعد

صدى البلد

لا تنقطع المشاكل والمشاحنات بين البشر وبعضهم في أي مكان كان في الارض أو حتى بين السحاب، فقد كانت إحدى الطائرات مسرحًا لعراك عنيف بين الركاب انتهت بـ طرد أم وابنتها من الطائرة بعد أن صراخا على ركاب آخرين أثناء الرحلة.

يُظهر مقطع فيديو تمت مشاركته عبر الإنترنت أن الأم وابنتها  يستقلان طائرة تابعة لشركة “ساوث ويست الجوية” من مطار في سكرامنتو، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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زعمت صاحبة الفيديو التي نشرت المقطع على حسابها على "تيك توك"، أن الراكبين صعدا على متن الطائرة كانت كاملة العدد، ولا يوجد مقاعد احتياطية لاستيعاب ركاب آخرين.

كتبت صاحبة الفيديو: "لقد اعتقدوا أن الركاب يجب أن يتحركوا من مقاعدهم حتى يتمكنوا من الحصول على مقعد لهم"، بينما طلبت منهم المضيفة بأدب أنه لا يمكنهم مطالبة طائرة كاملة من الأشخاص بتحريك المقاعد.

بدأت المشادات الكلامية بين المضيفة والأم والابنة، وازدادت الأوضاع سوءًا باعتداء الأم والأبنة على الركاب رغم تدخل طاقم الطائرة ومطالبتهم بالهدوء والعودة إلى المطار للحصول على أماكن في طائرة أخرى، ولكنهم لم ينصتوا لأحد.

قات صاحبة الفيديو إن الرحلة تأخرت بالفعل لمدة ساعتين واضطروا للجلوس في الطائرة لمدة ساعة أخرى لانتظار موظفي المطار لإخراج الرجلين من الطائرة، وكتبت "شعرت المضيفة أن الركاب لم يكونوا آمنين من هذا السلوك".

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وبعد أن حضرت الشرطة خرجت الأم وابنتها، وقالت الشرطة :"من المحتمل ألا يُسمح لهم بالتحليق مرة أخرى، وصفقت الطائرة بأكملها عندما خرجوا منها".


الجدير بالذكر أنه خطوط ساوث ويست الجوية تمتلك نظام "اختيار مقعد" حيث لا يتم تخصيص مقاعد لأي مسافر ولكن يتم وضعهم في "مجموعات صعود" مختلفة بناءً على الوقت الذي قاموا فيه بتسجيل الوصول على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً.

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