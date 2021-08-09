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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

اتهام مدير شركة صينية شهيرة بـ إجبار موظفة على الشرب واغتصابها|تفاصيل

صدى البلد

أعلنت شركة "علي بابا" الصينية والتي تعد واحدة من شركات التكنولوجيا العملاقة عن نيتها في إقالة مدير يعمل لديها بعد إتهامه بـ الاغتصاب.

وقال الرئيس التنفيذي "دانييل زانج" وفي الرسالة التي تم إرسالها إلى موظفي الشركة، إن اثنين من المديرين الآخرين اللذين أخفقا في اتخاذ إجراء بشأن هذا القرار قد استقالا.

تعمل علي بابا مع الشرطة بعد أن قالت عاملة إن رئيسها اغتصبها في غرفة بالفندق بينما كانت غائبة عن الوعي، وقد انتشرت ادعاءاتها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.

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وقال "تشانج" إن المدير المتهم بالاغتصاب اعترف "بوجود أفعال حميمة، بينما كانت المرأة 'مخمورة"،ومضت الرسالة تقول: "سيتم فصله ولن يتم إعادة توظيفه سواء ارتكب جريمة اغتصاب أو مخالفة للقانون ستحدده جهات إنفاذ القانون".

كما أبرزت المذكرة أن علي بابا ستتحمل مسؤولية رفاهية المرأة قائلة: "سنفعل كل ما في وسعنا للاعتناء بها".

وقالت الشرطة في مدينة جينان الشرقية ، حيث وقع الحادث ، يوم الأحد ، إنها تحقق في المزاعم.

أثارت رواية المرأة عن الحادث ، الذي نُشر في وثيقة من 11 صفحة ، عاصفة على وسائل التواصل الاجتماعي على منصة ويبو الصينية الشبيهة بالتويتر.

وزعمت المرأة أن مديرها أجبرها على السفر إلى مدينة جينان ، التي تبعد حوالي 900 كيلومتر عن المكتب الرئيسي لشركة علي بابا في هانغتشو ، للقاء أحد العملاء.

واتهمت رؤسائها بأمرها بشرب الكحول مع زملائها في العمل أثناء العشاء، وقالت إن مديرها قبلها مساء 27 يوليو، ثم تتذكر استيقاظها في غرفتها بالفندق في اليوم التالي دون أن ترتدي ملابسها ولا تتذكر الليلة السابقة.

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قالت المرأة إنها حصلت على لقطات كاميرا مراقبة تظهر أن مديرها دخل غرفتها أربع مرات خلال المساء.

وأوضحت علي بابا إنها "تعارض بشدة ثقافة الشرب القسرية" في مذكرتها للموظفين.

بعد عودتها إلى هانغتشو ، قالت المرأة إن الحادث تم إبلاغه إلى قسم الموارد البشرية في علي بابا والإدارة العليا ، وأنها طلبت إقالة رئيسها.

وقالت إن الموارد البشرية وافقت في البداية على الطلب لكنها لم تتخذ أي إجراء آخر.

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