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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صلاح عبدالله لـ شريهان : روحي ربنا يحفظكً ويسعدك بقدر ما أسعدتيني

صدى البلد

ردَّ الفنان صلاح عبدالله ، على الفنانة شريهان بعد ما وجهت له رسالة دعم بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا ودخوله أحد المستشفيات بالقاهرة ، وأكد صلاح عبدالله أنه يوجد تحسن فى حالة الصحية. 

 

وكتبت شريهان عبر تويتر  “سلامة قلبك يا أنقى وأجمل الناس في قلبي .. سلامة قلبك يا مبدع يا غالي يا طيب .. أثق في إيمانك وعزيمتك وإرادتك القوية .. من فضلك قوم لنا بسرعة بألف سلامة”.

 

ورد صلاح عبدالله قائلاً “والله لسه شايفها ياشيري وبطمنك يا #كوكو_شانيل ياعبقرية يارائعة إني الحمدلله في تحسن ملحوظ جداً وبشكرك وبحبك قوووووووى كلماتك غردت في شراييني بفرحة كبيرة روحي ربنا يحفظكً ويسعدك بقدر ما أسعدتيني”. 
 

ويذكر أن قال الفنان صلاح عبد الله إنه كان يشاهد أولمبياد طوكيو أثناء مرضه ويشجع ممثلي مصر في البطولة، موضحًا أنه دخل المستشفى لإجراء قسطرة في القلب، مقدمًا شكره لجميع من دعا له أثناء مرضه.

وطمأن عبدالله جمهوره بخصوص حالته الصحية مؤكدا أنها مستقرة وبدأ يعود إلى طبيعته، مشددًا على أن هذه المحنة ما هي إلى منحة من الله عز وجل له.

ونعى خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة وسهير جودة على قناة "CBC"، الفنانة دلال عبدالعزيز، داعيًا الله تعالى أن يلهم ابنتيها دنيا وإيمي الصبر والسلوان.

وارتجل صلاح عبدالله خلال المداخلة شعرًا على الهواء بمناسبة فوز فريال أشرف لاعبة الكاراتيه بالميدالية الذهبية خلال أولمبياد طوكيو، موضحًا أنها أول ذهبية من فترة طويلة جدًا خاصةً أن الفائزة سيدة وعلى مستوى العرب جميعًا، متذكرًا أن آخر ميدالية ذهبية حصلت عليها مصر كانت قبل سنوات طويلة عن طريق اللاعب كرم جابر.

صلاح عبدالله الفنان صلاح عبدالله الفنانة شريهان كوكو شانيل اولمبياد طوكيو

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