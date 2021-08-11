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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم 11-8-2021

العملات الاجنبية
العملات الاجنبية

استعرض برنامج "صباح البلد " المُذاع على فضائية "صدى البلد "، اليوم الأربعاء 11- 8 -2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.73 جنيه للبيع، و15.63 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.30 جنيه للبيع و18.47 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.82 جنيه للبيع و21.62 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.16 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 52.34جنيه للبيع 49.32  جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

اسعار العملات الاجنبية اسعار العملات الاجنبية اليوم الريال السعودى الدينار الكويتي سعر الدولار الأمريكي

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