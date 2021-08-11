استشاري جلدية يحذر من حمو النيل بسبب الرطوبة العالية

قال الدكتور محمد شلبي، استشاري الأمراض الجلدية، إن درجة الحرارة والرطوبة تؤثران على الجلد بصورة سلبية جدًا، لافتاً إلى أنه من أبرز المشاكل التى تواجه الجلد "حمو النيل".

وأضاف محمد شلبي، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية دى إم سى، أن حمو النيل يصاب به الجلد فى فترة الرطوبة العالية جدًا.

وأشار إلى أن هناك ما يسمى بالالتهاب البكتيرى والدمامل، والتنية الملونة التى تظهر على الصدر والظهر والأكتاف.

وفى سياق آخر، قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية رئيس مركز البحوث الأسبق ، إن ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة تسببان مشاكل جلدية وللتغلب عليهما يرجى تناول كميات كبيرة من المياه لا تقل عن 3 أكواب مياه يومياً وتقسيمهم على مدار اليوم .

وأضاف هانى الناظر، أنه ثبت علمياً أن تعرض الزجاجات البلاستيك لدرجات الحرارة المرتفعة يخرج منه مادة تختلط بالسوائل وهى فى منتهى الخطورة للصحة ومصنفة عالمياً أنها مادة مسرطنة.

وأشار هانى الناظر، إلى أن هذه المادة لها تأثير على الصحة والكبد، منوهاً بأنه من الخطأ وضع شوربة ساخنة أو كشرى فى كيس بلاستيك.