ختام مشروع كتاب القري في قرية عامر بثقافة السويس

نظم فرع ثقافة السويس بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية، وذلك سعيا من وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه لتحقيق العدالة والتنمية الثقافية بالقري المحرومة ثقافيا.

واختتم مشروع كتاب القري، والذي يقام بقرية عامر بجمعية تنمية المجتمع بمحافظة السويس، وتضمن معرض كتاب لمدة 3 أيام خلال الفترة من 8 اغسطس حتى 10 اغسطس ٢٠٢١م، كما أشار نبيل بأن هذا المشروع يأتى بهدف الوصول الثقافي للقري المحرومة ثقافيا وتعزيز المهارات القرائية وإعداد جيل مثقف واعي ومحب للقراءة والإبداع ودعمه للمعارف.

وعلي هامش المعرض أقيم برنامج ترفيهي تضمن ورشة فنية في الرسم الحر وعرض فني للعازف محمد عثمان والمطرب محمد جمال لأطفال القرية، إلى جانب محاضرتان بعنوان "الزواج المبكر - وختان الإناث" حاضرتها أسمر مجدى السيد مدير وحدة السكان بالديوان العام.

وتحدثت عن الزواح المبكر وأضرارة علي صغرات السن من حيث المسئولية الأسرية والصحة الإنجابية، كما حذرت من خطورة ختان الإناث وما له من أضرار، وينتج عنها العديد من المشاكل الزوجية للفتيات بعد الزواج، مع تعدد حالات الطلاق والهجر، والأخطر من ذلك تعدد حالات وفيات الفتيات بعد عمليات الختان نتيجة النزيف أو العدوى بأمراض فيروسية صعبة مثل التهاب الكبدى الوبائى B وC.