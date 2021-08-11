عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

استمرار فعاليات المسرح المتنقل بقصر ثقافة الشلاتين

قصور الثقافة
قصور الثقافة

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم فعاليات المسرح المتنقل بقصر ثقافة الشلاتين بثقافة البحر الأحمر، بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس، لنشر الوعى الثقافى والفنى والتواصل الاجتماعى فى جنوب مصر واكتشاف الموهوبين والمبدعين بالمحافظات، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

ففى ثانى أيام فعاليات المسرح المتنقل تفقد اللواء عادل نصر رئيس مدينة الشلاتين  يرافقه مدير عام فرع ثقافة البحر الأحمر وبعض القيادات التنفيذية بالمدينة، أعمال الورش الفنية المقامة بالقصر ومنها ورشة جلود للمدربة مدينة مصطفى، وورشة خيامية للمدربة منى مصطفى، بالإضافة إلى ورشة نحت على الجبس للفنان شعبان أبو الفضل، وأبدى إعجابه بالحرف التراثية القديمة لتصنيع الجلود.

أشاد نصر بدور الهيئة فى إقامة هذه الورش لتدريب الشباب والفتيات على اكتساب مهارة وصناعة مشغولات جلدية وتحويلها لمشروع ناجح بتدريبات مكثفة للوصول لمنتج حرفى، وقام مدربى الورش بشرح كيفية تصنيع المنتج، كما أقيمت محاضرة بعنوان "دور الثقافة فى النهوض بالمجتمع" وتحدث بكرى راشد موضحا أن الثقافة هي أحد أركان بناء وتنمية المجتمعات إذ تشكل الركن المعنوي فيها، لتشمل كافة الجوانب غير المادية والمتمثلة في القيم والأفكار والتقاليد والموروثات والأذواق وغيرها من الجوانب المختلفة التي يختص بها مجتمع معين عن غيره من المجتمعات، لذلك فإن أي محاولة للفصل بين الثقافة وبناء وتنمية المجتمعات هي محاولة فاشلة.

أعقبها ورشة اكتشاف مواهب فى الرسم، تلاها عرض فيلم فيديو بروجيكتور "سيناء" يهدف إلى تنمية الوعى بالإنتماء للوطن وتعزيز القيم الإيجابية، وإختتمت الإحتفالية بعرض فنى لفرقة الغردقة للفنون الشعبية بقياده المدرب علاء عبد الرازق تضمن فقرات فنية وتابلوهات وأغنية تراثية على آلة السمسمية منها " أهلا وسهلا "ورقصات الصيادين، الحنة والريفيحي"

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة فعاليات المسرح المتنقل ثقافة الشلاتين نشر الوعى الثقافى والفنى حياة كريمة

ترشيحاتنا

أشرف نجم :لا تصفية لبنك الاستثمار القومي ونعمل على خطة إعادة هيكلته

لماذا يزور مدير المخابرات الأمريكية إسرائيل و الضفة الغربية؟

طوله 4 أمتار .. ثعبان يقتحم منزلا ويتناول بطانية لهذا السبب

يهدد كوكب الأرض.. تقرير أممي يحذر من ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة قريباً

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم والقنوات الناقلة

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء في العلمين الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تعلن موعد عودة العمل بمراكز تطعيمات واستخراج شهادات فيروس كورونا

إسرائيل تحاول منع "مصيبة" لإدارة بايدن

بشرى سارة عن منتخب اليد .. وسر عدم التتويج ببرونزية أولمبياد طوكيو

39 دولة تواجه خطر الاختفاء من العالم بسبب المناخ

قبل عقد قرانها على شقيقه.. رامي عاشور يوجه رسالة لـ نيللي كريم

متفوقا على أندية أوروبية.. الأهلي يحتل المركز الـ26 عالميا

بعد مواجهة الاتحاد.. 4 لاعبين من الزمالك يتعرضون لحادث سير

ميدو يعلن خوض الزمالك مبارياته على ملعب الدفاع الجوي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".. صور

بعثة منتخب اليد تصل مطار القاهرة بعد أداء مبهر في أولمبياد طوكيو

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال البعثة المصرية الأولمبية بحضور وزير الرياضة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. بالأرقام .. الأهلي ينهي 3 صفقات من العيار الثقيل

فيديو جراف.. رنيم: أمي حاولت دهسي علشان عايزة أخلع الحجاب

سببها عمل إجرامي .. إندلاع حرائق ضخمة فى عدة ولايات جزائرية

لم يتمالك نفسه .. وفاة أب بعد دقائق من رحيل نجليه

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

اﻟﻤﺰﻳﺪ