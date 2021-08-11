استمرار فعاليات المسرح المتنقل بقصر ثقافة الشلاتين

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم فعاليات المسرح المتنقل بقصر ثقافة الشلاتين بثقافة البحر الأحمر، بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس، لنشر الوعى الثقافى والفنى والتواصل الاجتماعى فى جنوب مصر واكتشاف الموهوبين والمبدعين بالمحافظات، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

ففى ثانى أيام فعاليات المسرح المتنقل تفقد اللواء عادل نصر رئيس مدينة الشلاتين يرافقه مدير عام فرع ثقافة البحر الأحمر وبعض القيادات التنفيذية بالمدينة، أعمال الورش الفنية المقامة بالقصر ومنها ورشة جلود للمدربة مدينة مصطفى، وورشة خيامية للمدربة منى مصطفى، بالإضافة إلى ورشة نحت على الجبس للفنان شعبان أبو الفضل، وأبدى إعجابه بالحرف التراثية القديمة لتصنيع الجلود.

أشاد نصر بدور الهيئة فى إقامة هذه الورش لتدريب الشباب والفتيات على اكتساب مهارة وصناعة مشغولات جلدية وتحويلها لمشروع ناجح بتدريبات مكثفة للوصول لمنتج حرفى، وقام مدربى الورش بشرح كيفية تصنيع المنتج، كما أقيمت محاضرة بعنوان "دور الثقافة فى النهوض بالمجتمع" وتحدث بكرى راشد موضحا أن الثقافة هي أحد أركان بناء وتنمية المجتمعات إذ تشكل الركن المعنوي فيها، لتشمل كافة الجوانب غير المادية والمتمثلة في القيم والأفكار والتقاليد والموروثات والأذواق وغيرها من الجوانب المختلفة التي يختص بها مجتمع معين عن غيره من المجتمعات، لذلك فإن أي محاولة للفصل بين الثقافة وبناء وتنمية المجتمعات هي محاولة فاشلة.

أعقبها ورشة اكتشاف مواهب فى الرسم، تلاها عرض فيلم فيديو بروجيكتور "سيناء" يهدف إلى تنمية الوعى بالإنتماء للوطن وتعزيز القيم الإيجابية، وإختتمت الإحتفالية بعرض فنى لفرقة الغردقة للفنون الشعبية بقياده المدرب علاء عبد الرازق تضمن فقرات فنية وتابلوهات وأغنية تراثية على آلة السمسمية منها " أهلا وسهلا "ورقصات الصيادين، الحنة والريفيحي"