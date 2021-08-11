ميسي: استقبال جمهور باريس كان أمرا جنونيا.. وأنا في المكان المناسب للفوز بدوري الأبطال

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الجديد، أن اللعب للفريق الباريسي أفضل مكان لمواصلة الحلم، وأفضل مكان لمواصلة الانتصارات، مشيرًا إلى أنه سيقاتل بكل ما لديه من أجل تحقيق كل الألقاب.

وقال ميسي في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه لاعبا لباريس سان جيرمان: “أنا سعيد جدًا بالانضمام لسان جيرمان، لدي رغبة كبيرة في البدء بجوار زملائي”.

وتابع: “أشكر الجميع على الطريقة التي عاملوني بها منذ اليوم الأول لتسير الأمور بكل سهولة عقب نهاية الأمر مع برشلونة”.

وواصل: “لم تكن الأمور سهلة وأشكر ناصر الخليفي على المعاملة ولدي رغبة في بدء مسيرتي ومرحلة جديدة لحصد الألقاب مع النادي الطموح”.

وأكمل: “اعتقد أننا مستعدون لنقاتل وحصد الألقاب ونتمنى أن نحقق ذلك وأود أن أشكر كل الناس في باريس”.

وأضاف: “استقبال جمهور باريس كان أمور جنوني ومفاجئ وهذا ما أسعدني، الاستقبال الحار، أنا متأكد سنستمتع كثيرًا معا وسوف نكافح من أجل مشروع النادي، أشكر مرة أخرى الرئيس”.

وتابع: "سعيد باللعب مع لاعبين رائعين مثل نيمار ومبابي ودي ماريا، ولدي رغبة كبيرة في التدريبات والتنافس مع أفضل اللاعبين".

وعن ترشيح باريس سان جيرمان للتتويج بدوري الأبطال، قال ميسي: “نعتمد على التفاصيل الصغيرة.. دوري الأبطال وباريس سان جيرمان كان قريبا من الفوز باللقب وهي مسابقة تجمع أفضل لاعبين في أوروبا.. لا أدرى ما ينقص الفريق لكن لابد من تحقيق الفوز ولابد من أن تبحث عن الحظ، لا يفوز الأفضل دائما هي منافسة خاصة وجميلة”.

وسئل ميسي عن موعد ظهوره الأول، ليرد على هذا الأمر قائلًا: “لا أدرى متى أكون جاهزًا، أنا عائد من إجازة، وتقابلت مع المدرب والجهاز الفني، لابد من التحضير والاستعداد قبل بداية الموسم، سنرى”.

وأضاف: “كما قلت من قبل أنا ممتن لكل من أستقبلني هنا، كان شيء جنوني والجميع خرج للشوارع، فقط اوجه لهم الشكر والإمتنان، أتمنى أن يكون موسم رائع لهم ولنا”.

وأتم: "أنا في المكان المناسب لتحقيق هدفي بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى"

باريس يضم ميسي حتى 2023

انضم ميسي إلى باريس سان في صفقة انتقال حر، بعد فشل برشلونة في تجديد عقد الأرجنتيني، لأسباب مالية.

ووقع أسطورة برشلونة السابق على عقد يمتد حتى صيف 2023، في حضور رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي.

وحضر ميسي إلى العاصمة الفرنسية “باريس”، أمس، الثلاثاء، واجتاز الفحوصات الطبية، على أن يتم تقديمه لوسائل الإعلام، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء.