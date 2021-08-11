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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة.. السعودية تعلن تنظيم معرض الدفاع العالمي

السعودية تعلن تنظيم
السعودية تعلن تنظيم معرض الدفاع العالمي

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن تنظيم معرض الدفاع العالمي لأول مرة في مارس المقبل، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، يعقد معرض الدفاع العالمي بالسعودية لأول مرة خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس، ويعد ذلك حدثا عالميا رائدا في مجالات الأمن والدفاع.

وبهذه المناسبة، رفع محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي عهده  نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأشار العوهلي إلى أن أبرز صناع القرار في صناعة الدفاع بالعالم سيحضرون معرض الدفاع الدولي، مما يسهم في تعزيز مجالات التعاون وصناعة الشراكات بين المصنّعين المحليين وأبرز الشركات العالمية، وكذلك تطوير القدرات الصناعية العسكرية الوطنية.

وستنظم النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي في مقرّ تم تجهيزه خصيصاً لهذا الحدث، ويمتد على مساحة تقارب 800 ألف متر مربع، ويجمع أكثر من 800 جهة عارضة، منها 100 شركة محلية مختصة في قطاع الدفاع والأمن، إلى جانب كبار المسؤولين والوفود العسكرية من مختلف أنحاء العالم.

ووصف المعرض أول منصة عالمية للتوافق العملياتي في صناعة الأمن والدفاع، حيث يستعرض أحدث التقنيات في مجالات البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات.

ويعد معرض الدفاع العالمي حدثاً متخصّصاً لاستعراض وإظهار إمكانات حلول الدفاع المتكاملة والمبتكرة، ومن المخطط له أن يشكّل منصة عالمية للتوافق العملياتي في صناعة الدفاع.

ويُقام المعرض مرّة واحدة كل عامين ابتداءً من النسخة الأولى المقرّر إقامتها في العاصمة الرياض في مارس من 2022 لتسليط الضوء على أحدث ما توصّل إليه التوافق العملياتي في حلول الدفاع.

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