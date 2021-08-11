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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني رمزي للشعب الجزائري : يارب يرفع هذه الغمة عنكم

صدى البلد

ساند النجم الكوميدي، هاني رمزي، الشعب الجزائري، ودعا الله أن يرفع هذه الغمة عنهم، ونشر صورة للحرائق من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب رمزي من خلال حسابه :"يارب إرفع عن الجزائر وأحفظ أهلها من الحرائق ومن كل شر يارب #الجزائر".
 

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 65 قتيلا، من بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا أغلبهم بولاية تيزي وزو.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، يتواجد 12 عسكريا في حالة حرجة بالمستشفى.

من جانبه، قرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إعلان حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، بعد مقتل عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين، جراء الحرائق التي اجتاحت البلاد.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية، إن الحداد الوطني يبدأ اعتبارًا من الخميس المقبل، مع تجميد مؤقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية ماعدا التضامنية منها.

اندلاع حرائق بالولايات الجزائرية

وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان أمس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد ‎حرائق الغابات إلى 99 حريقا في  16 ولاية.

وتتمثل الولايات التي اندلعت فيها هذه الحرائق في كل من تيزي وزو 25 حريقا، الطارف 14، جيجل 12، بجاية 12، سكيكدة 09، بومرداس 04، المدية 03، البليدة 03، سطيف 03، عنابة والبويرة 02 حريقين، و حريق واحد في كل من قسنطينة، قالمة، تبسة، سوق اهراس، تيبازة.

فيما ألقت قوات الدرك الوطني في الجزائر القبض على شخص ببلدية سرايدى، بولاية عنابة، أمس الثلاثاء، بينما كان يحاول إشعال حريق في غابة بجبال سرايدي بأعالي إيدوغ، بشمال شرق البلاد.

وأكد رئيس وزراء الجزائر، أيمن بن عبد الرحمن، أن التحريات الأولية أثبتت أن حرائق الغابات التي تشهدها البلاد ناتجة عن فعل إجرامي.

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