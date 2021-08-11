تدشين مركز تكنولوجي متنقل لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين في البحيرة

تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، سيارة المركز التكنولوجى المتنقل والتي تم استلامها بالأمس لخدمة المواطنين، والمجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات من خلال نظام مراقبة تلفزيوني يتم ربطه بالجهة المسئولة عن التشغيل بالمحافظة وأجهزة إلكترونية (٢ لاب تـوب - طابعة ليزرية متعددة الوظائف - وسيلة الاتصال بالمنظومة) اللازمة للعمل على المنظومة وطباعة مخرجات المعاملات ماكينة الدفع الإلكتروني POS، بالإضافة إلي الأثاث وكافة المستلزمات المطلوبة لاستقبال المواطنين (مكاتـب مـوظفين - مقاعـد للمواطنين - رامب لذوى الاحتياجات الخاصة - وحدة ترتيب دور خزينة).

ويأتي ذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية بتطوير خدمات المواطنين وتعاون كافة الجهات مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية للارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية لزيادة التعداد السكنى مع زيادة عدد الخدمات التى تقدمها المراكز التكنولوجية بتوفير مراكز تكنولوجية متنقلة تتواجد فى مناطق التجمع السكنية لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية.

ووجه المحافظ، بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل على المنظومة داخل المركز المتنقل ممن تم تدريبهم والمشهود لهم بالكفاءة بواقع موظفين شباك، موظف خزينة مزود بماكينة الدفع الإلكتروني POS وسائق لكل سيارة.

أوضح محافظ البحيرة، أنه سيتم تخصيص السيارة لتقديم الخدمة بقرى مركز ومدينة بدر لحين الانتهاء من المركز التكنولوجى الثابت بالمدينة ليتم تنقلها بين المراكز والمدن لتخفيف الضغط عـلي المراكز التكنولوجية الثابتة ولخدمة المناطق المحرومة والعمل على تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن سيتم الإعلان بصفة دورية عن أماكن تواجدها للتيسير على المواطنين المتقدمين، مشيرا إلى أهمية المركز التكنولوجى المتنقل بالإضافة إلى المراكز الثابتة بمدن ومراكز المحافظة والبالغة 15 مركزا تكنولوجيا بالمدن و26 مركزا بالقرى فى تطوير كافة الخدمات المقدمة لتلبية احتياجات وتحقيق رضاء المواطنين وتطبيق أعلى معايير الجودة وتحقيق الشفافية داخل المراكز التى تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور.

حضر تفقد اللواء المحافظ للمركز التكنولوجى المتنقل :- الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام، حسنين محمد حسنين مدير المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

