عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدشين مركز تكنولوجي متنقل لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين في البحيرة

تدشين مركز تكنولوجى
تدشين مركز تكنولوجى متنقل

تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، سيارة المركز التكنولوجى المتنقل والتي تم استلامها بالأمس لخدمة المواطنين، والمجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات من خلال نظام مراقبة تلفزيوني يتم ربطه بالجهة المسئولة عن التشغيل بالمحافظة وأجهزة إلكترونية (٢ لاب تـوب - طابعة ليزرية متعددة الوظائف - وسيلة الاتصال بالمنظومة) اللازمة للعمل على المنظومة وطباعة مخرجات المعاملات ماكينة الدفع الإلكتروني POS، بالإضافة إلي الأثاث وكافة المستلزمات المطلوبة لاستقبال المواطنين (مكاتـب مـوظفين - مقاعـد للمواطنين - رامب لذوى الاحتياجات الخاصة - وحدة ترتيب دور خزينة).

على مساحة 417 مترا.. إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة

ويأتي ذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية بتطوير خدمات المواطنين وتعاون كافة الجهات مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية للارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية لزيادة التعداد السكنى مع زيادة عدد الخدمات التى تقدمها المراكز التكنولوجية بتوفير مراكز تكنولوجية متنقلة تتواجد فى مناطق التجمع السكنية لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية.

 

ووجه المحافظ، بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل على المنظومة داخل المركز المتنقل ممن تم تدريبهم والمشهود لهم بالكفاءة بواقع موظفين شباك، موظف خزينة مزود بماكينة الدفع الإلكتروني POS وسائق لكل سيارة.

 

أوضح محافظ البحيرة، أنه سيتم تخصيص السيارة لتقديم الخدمة بقرى مركز ومدينة بدر لحين الانتهاء من المركز التكنولوجى الثابت بالمدينة ليتم تنقلها بين المراكز والمدن لتخفيف الضغط عـلي المراكز التكنولوجية الثابتة ولخدمة المناطق المحرومة والعمل على تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين .

 

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن سيتم الإعلان بصفة دورية عن أماكن تواجدها للتيسير على المواطنين المتقدمين، مشيرا إلى أهمية المركز التكنولوجى المتنقل بالإضافة إلى المراكز الثابتة بمدن ومراكز المحافظة والبالغة 15 مركزا تكنولوجيا بالمدن و26 مركزا بالقرى فى تطوير كافة الخدمات المقدمة لتلبية احتياجات وتحقيق رضاء المواطنين وتطبيق أعلى معايير الجودة وتحقيق الشفافية داخل المراكز التى تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور.

 

حضر تفقد اللواء المحافظ للمركز التكنولوجى المتنقل :- الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام، حسنين محمد حسنين مدير المراكز التكنولوجية بالمحافظة. 
 

تدشين مركز تكنولوجى مركز تكنولوجي مركز تكنولوجى متنقل محافظ البحيرة اللواء هشام آمنه محافظة البحيرة

موضوعات متعلقة

اصطدام سيارة بواجهة سوبر ماركت بمدينة دمنهور

ترشيحاتنا

نشرة الفن.. محمد هنيدي في لايف جديد..تفاصيل7 أفلام مصرية في مهرجان الجونة

بعد قرار إنشاء اتحاد الأوراق المالية بقرار من هيئة الرقابة|أبرز مهام اللجنة التأسيسية

إيهاب جلال يحذر.. 10 لاعبين من الإسماعيلي مهددون بالغياب أمام الزمالك

النائب العام: إحالة المعتدي على زوجته وأبنائه واستغلالهم في التسول إلى الجنايات

ما الحكمة من جعل شهر المحرم أول السنة الهجرية؟.. أمين الفتوى يجيب

تفسد الذوق العام.. الصين تمنع أغاني الكاريوكي بأمر حكومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يعلن مفاجأة بشأن وادى دجلة تقلب موازين الهبوط فى الدوري المصري

عمرها 4 شهور.. هتك عرض طفلة بامبرز جديدة وإصابتها بنزيف في الجيزة

تطور مفاجئ .. الغندور يثير الجدل بشأن انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

بشرى سارة عن منتخب اليد .. وسر عدم التتويج ببرونزية أولمبياد طوكيو

أحمد مرتضي منصور يفجر مفاجأة عن عقد محمد عبد الشافي.. تفاصيل

قطعوا جثته ورموها في الزراعة.. أسرة طفل الدقهلية تروي تفاصيل اختطافه وقتله على يد بلطجية.. فيديو

الصحة تعلن موعد عودة العمل بمراكز تطعيمات واستخراج شهادات فيروس كورونا

إسرائيل تحاول منع "مصيبة" لإدارة بايدن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

طريقة عمل شوربة خضار بالفراخ .. 6 وصفات مختلفة أبرزها بالشعرية

الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".. صور

بعثة منتخب اليد تصل مطار القاهرة بعد أداء مبهر في أولمبياد طوكيو

فيديو

فيديوجراف .. إيقاف وإلغاء التصريح|لفظ خارج لـ عمر كمال يسبب له أزمة

فيديو جراف.. الهربس البسيط .. يصيب الأطفال حديثي الولادة

فيديو جراف.. بالأرقام .. الأهلي ينهي 3 صفقات من العيار الثقيل

فيديو جراف.. رنيم: أمي حاولت دهسي علشان عايزة أخلع الحجاب

المزيد

ساحة رأي

المستشار محمد البياع يكتب: الأعمال والقانون

نهى حمدى تكتب: من البكينى إلى البوركينى

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ