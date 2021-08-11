اقتصادية قناة السويس: لبنان المستورد الأول للملح عبر ميناء العريش

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر ان دولة لبنان هى المستورد الأول للملح عبر ميناء العريش البحرى بإجمال حمولات 37 الف طن.

فقد تم استقبال السفينة YAZ القادمة من الإسكندرية الى ميناء العريش والتى ترفع علم سيراليون ويبلغ طولها 79.7 متر والغاطس 6 متر وذلك لشحن 2900 طن ملح إلى لبنان .

وذكر بيان الهيئة أنه بوصول هذه السفينة الى ميناء العريش فأنها تعتبر التاسعة والثلاثون التى تدخل الميناء منذ بدء تشغيله و الواحدة والعشرون من نوعها لتصدير الملح إلى السوق الخارجية ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الملح عبر ميناء العريش إلى 89 ألف طن. وبذلك تعتبر لبنان المستورد الأول للملح بعدد 11 سفينة باجمالى حمولات 37 الف طن .

سجلت مواني بورسعيد دخول وخروج 23 سفينة حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج 7 سفن ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن .

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينه حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة واحدة .



وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وألي الموانئ وعمليات الشحن علي الأرصفة.