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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظة سوهاج

محافظ سوهاج يُكرم رئيس الجامعة السابق تقديرًا لمجهوداته خلال فترة رئاسته

صدى البلد

كرّم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج السابق، تقديراً لجهوده في خدمة الجامعة والمجتمع السوهاجي خلال فترة رئاسته للجامعة، وذلك بديوان المحافظة بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 

وأشاد الفقي، بجهود وتعاون الدكتور أحمد عزيز مع المحافظة فى المشروعات الخدمية والتنموية، مشيرًا إلى أنه قامة من قامات الجامعة الذين أسهموا فى إثراء الحياة العلمية والبحثية، وتقدم وازدهار المستوي التعليمي والأكاديمي بجميع الكليات، بالإضافة إلى ما شهدته الجامعة من نجاحات وقفزات دولية وعالمية، موجهاً له خالص الأمنيات بدوام الصحة والعافية.

 

كما أوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس الجامعة، أن تكريم شخصية بارزة ومتميزة مثل الدكتور أحمد عزيز واجب أصيل ومستحق، لأنه حقق الكثير من الإنجازات والاسهامات، وله بصمة واضحة فى تطور المشروعات الإنشائية بمقري الجامعة، وأيضاً فى ازدهار الجهاز الإداري والوحدات والمراكز الخدمية والبرامج الدراسية، وكذلك التوسع فى عدد الكليات والتخصصات المطلوبة لسوق العمل، متمنياً له دوام التوفيق والسداد فى حياته القادمة.

 

وأعرب الدكتور أحمد عزيز عن خالص شكره واعتزازه بتكريم محافظ سوهاج الذي يمثل الشعب السوهاجي الأصيل بكل طوائفه، مشيراً إلى أنه سيظل فى خدمة الجامعة والمجتمع بكافة قطاعاته، موجهاً شكرا خاصا لكل من شاركه فترة عمله فى رئاسة الجامعة، وكل من قدم له المساعدة والدعم فى مسيرته المهنية. 

 

جدير بالذكر أن اللواء طارق الفقي أهدى درع المحافظة للدكتور أحمد عزيز تعبيراً عن عميق شكره وتقديره لما قدمه على مدار سنوات رئاسته للجامعة.

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