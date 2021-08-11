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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للنشر ٨م))احذر.. تناول هذه الأطعمة يسبب انتفاخ المعدة

انتفاخ المعدة
انتفاخ المعدة

يمكن أن تسبب أنواع معينة من الطعام آلامًا في المعدة والغازات والانتفاخ، مما قد يؤثر سلبًا على صحتنا العقلية والجسدية، وسوف نعرض لكم الأطعمة الشائعة التي يمكن أن تسبب آلام في المعدة.

 

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1.تناول الخضروات النيئة 

تناول الخضروات النيئة ، وخاصة عائلة الباذنجان ، مثل الخرشوف والطماطم والبطاطس والباذنجان وتوت الغوجي والفلفل، يمكن أن يسبب عدم ارتياح في المعدة ومشاكل في الأمعاء، تزيد خضروات الحمضيات ، وخاصة الطماطم ، من إنتاج الحمض في معدتك بينما تقلل الضغط في العضلة العاصرة للمريء السفلية (وهي عضلة تحافظ على حركة الطعام في الاتجاه الصحيح في نهاية المريء) ، مما يؤدي إلى حدوث حرقة في المعدة أيضًا .

 

2. الأطعمة الغنية بالألياف

تعتبر الأطعمة الغنية بالألياف صحية ولكن يجب استهلاكها بكميات محدودة فقط لأن الألياف الزائدة يمكن أن تؤدي إلى آلام المعدة والانتفاخ، حاول تجنب الأطعمة الغنية بالألياف قبل التمرين مباشرة ، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل في الأمعاء أو تقلصات في المعدة أثناء التمرين، تشمل بعض الأطعمة الغنية بالألياف البقوليات والمكسرات والفواكه مثل الموز والتفاح وما إلى ذلك.

3. مضغ العلكة

تشير الدراسات إلى أن مضغ العلكة بشكل متكرر يمكن أن يسبب مشاكل في المعدة وقد يؤدي إلى الإصابة بمتلازمة القولون العصبي (IBS)، يمكن أن يتسبب مضغ العلكة في ابتلاع الجيوب الهوائية ، مما قد يسبب ألمًا في البطن وانتفاخًا، كما تحتوي العلكة أيضًا على محليات صناعية قد تؤدي إلى آلام في المعدة.

4. الألبان

يمكن لمنتجات الألبان (غير المخمرة) أن تهيج المعدة وتسبب آلامًا في البطن ، ويرجع ذلك أساسًا إلى وجود اللاكتوز، اللاكتوز هو نوع من السكر يتحلل في جسمك إلى طاقة بواسطة إنزيم يسمى اللاكتاز، إذا كان الفرد يفتقر إلى اللاكتاز ، فإن منتجات الألبان والألبان ستسبب غازات كبيرة وانتفاخًا وإسهالًا، بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي العديد من أنواع حليب البقر على هرمونات يمكن أن تهيج بطانات المعدة

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