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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

نوع من المسكنات يصيبك بالفشل الكلوي.. تعرف عليه

مسكنات تسبب الفشل
مسكنات تسبب الفشل الكلوي

مرض الفشل الكلوي هو مرض خطير يمكن أن يصيبنا بسبب اتباع بعض العادات غير الصحية، حيث يتساهل البعض في استخدام الأدوية المسكنة بشكل مفرط للغاية، وبدون وصفة طبية، وهو الأمر الذي يمكن أن يتسبب في العديد من المشاكل الصحية والأمراض المزمنة، وأخطرها الفشل الكلوي.

 

مسكنات تسبب الفشل الكلوي



وتحدث العديد من الأبحاث والدراسات عن أن استخدام المسكنات بشكل مفرط يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي، لذا نصح الأطباء باستخدام المسكنات بشكل مقنن وللضرورة فقط لتجنب الآثار الجانبية لاستخدام المسكنات.

 

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وهناك بعض المسكنات لا يفضل تناولها، لأنها تقلل من تدفق الدم من القلب إلى الكلى، ويسبب فشلا كلويا حادا، بالإضافة إلى أنها تزيد من خطر تطور المضاعفات عند مرضى الفشل الكلوي، ومن أبرز هذه المسكنات، ما يلي:

ترامادول (Tramadol)
الأسبرين (Aspirin)
المورفين (Morphine)
الميبيردين (Meperidine)
الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs)

 

مسكنات تسبب الفشل الكلوي



ومن الجدير بذكره أن الأدوية المستخدمة لتخفيف الآلام الحادة، مثل: الأدوية المخدرة (Narcotic) تعد أيضًا من الأدوية الممنوعة لمرضى الفشل الكلوي؛ لأنها تتراكم داخل الجسم ولا يمكن للجسم التخلص منها بسهولة، مما يسبب مضاعفات خطيرة للمريض.

وبخلاف تفنين استخدام المسكنات لتجنب الإصابة بالفشل الكلوي، هناك بعض النصائح التي يمكن بها الحفاظ على صحة الكلى، ومن أبرزها ما يلي:

1- شرب الماء والسوائل لتجنب الإصابة بالجفاف.
2- اتباع حمية غذائية تحتوي على جميع العناصر والفيتامينات التي يحتاجها الجسم.
3- قياس ضغط الدم بشكل دوري لمراقبة أي تغيرات في الجسم.
4- التوقف عن التدخين.
5- الحفاظ على الوزن بالمعدل الطبيعي له، وممارسة الرياضة باستمرار.

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