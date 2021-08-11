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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات2021.. جامعة حلوان: تقدييم كل الدعم للطلاب خلال اختبارات القدرات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تتابع جامعة حلوان استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في اداء اختبارات القدرات بكلياتها الرياضية والفنية المتميزة وفقا لتعليمات وزارة التعليم العالى حيث تستمر اختبارات القدرات حتى يوم 19 اغسطس 2021 .

 

وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان حول اختبارت القدات ان الجامعة بكافة كليتها تحرص على ان   تقدم دعمها الكامل للتيسير على أبنائنا الطلاب حتى انتهاء أعمال اختبارات القدرات ، 

 

موضحان ان الجامعة اتخذت كافة  بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها إدارات الكليات من خلال الالتزام بتحقيق التباعد وتقليل الكثافة العددية داخل اللجان ومنع التجمعات بين الطلاب أثناء تأدية الاختبارات و تعقيم وتطهير القاعات بما يضمن منع انتشار عدوى فيروس كورونا . 

 

وتستقبل جامعة حلوان الطلاب لاداء اختبارات القدرات بكليات “ التربية الفنية ، التربية الموسيقية ، الفنون الجميلة ، الفنون التطبيقية ، السياحة و الفنادق ، كلية و معهد التمريض ” 

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وتشمل خطوات التسجيل لاختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان الخطوات التالية :

الدخول والتسجيل على موقع التنسيق: https://tansik.egypt.gov.eg/Qodrat/Default.aspx?Certificate=1
ثم مرحلة أستلام كود الدفع من موقع الجامعة  http://app2.helwan.edu.eg/kodrat  
ثم مرحلة استلام موعد الاختبار من موقع الجامعة  http://app2.helwan.edu.eg/kodrat

ثم مرحلة أداء الاختبار بالكلية بمقر الكليات

ثم مرحلة معرفة النتيجة من موقع الجامعة http://app2.helwan.edu.eg/kodrat

 

كما تشمل الأوراق المطلوب احضارها أثناء اختبارات القدرات الاتى :


رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل نوع قدرات، صورة شخصية للطالب.

وزارة التعليم الثانوية العامة اختبارات القدرات التعليم العالي جامعة حلوان تنسيق الجامعات

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