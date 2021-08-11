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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نوع من الإدمان.. استشاري: السكر أخطر من الدهون

السمنة
السمنة

قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن الشاي الأخضر يزيد من الحرق الداخلي للإنسان وهو جالس بدون بذل أي مجهود، كما أنه يلعب دروًا مهمًا في تقليل الشهية، ويزيد ضبط مستوى السكر في الدم.

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن القهوة الخضراء تحتوي على مادة تساعدك على تنظيم مستوى السكر في الدم، وهذا الأمر مهم، لان ارتفاع مستوى السكر في الدم يؤدي إلى زيادة إفراز الأنسولين بشكل كبير.

ولفت إلى أن السكر أخطر من الدهون، خاصة وأنه يتحول إلى دهون على الكبد، وبالتالي يضر أكثر مما يفيد، كما أنه يحجب هرمون الشبع من الوصول إلى المخ، كما أن يؤدي إلى نوع من الإدمان، وبالتالي من يعاني من مرض السمنة يبحث عن السكريات لضبط الحالة المزاجية.   

استشاري: يمكن لـ مريض السمنة تناول جميع الأطعمة مع ألياف السيليوم

 

قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك كورسات غذائية تعتمد على نباتات طبيعية بنسبة 100% تؤدي إلى خفض الوزن، بدون أي أعراض جانبية.

وتابع "غزالي"، أن ألياف السيليوم تزيد داخل المعدة، خاصة بعد تناول المياه، وهذه الألياف تقلل من الشهية، وتستمر في المعدة لمدة طويلة، وبالتالي يقل ما يتناوله مريض السمنة من الطعام، مما ينعكس على خفض الوزن بالتدريج.

وأشار إلى أن مريض السمنة من الممكن أن يتناول جميع أنواع الأطعمة مع تناول ألياف السيليوم، خاصة وأن السيليم يُكون غلاف حول النشويات، وبالتالي يتخلص اللجسم من النشويات في الفضلات بدون أي استفادة.

 


 

استشارى التغذية العلاجية السكر الدم إفراز الأنسولين الانسولين

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