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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جامعة حلوان: تقديم كل الدعم للطلاب خلال اختبارات القدرات.. و29 ألفا و546 طالبا تقدم للاختبارات بكافة الكليات

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات

تنسيق الجامعات 2021 ..

جامعة حلوان: 29 ألف و546 طالبا تقدم لاختبارات القدرات

تربية رياضية بنين حلوان : تقدم لاختبارات القدرات ٢٨٣٦ طالب

فنون جميلة حلوان :  ٧٠٣٥ طالب سجلوا لاختبار الفنون 

 

تتابع جامعة حلوان استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في أداء اختبارات القدرات بكلياتها الرياضية والفنية المتميزة وفقا لتعليمات وزارة التعليم العالى حيث تستمر اختبارات القدرات حتى يوم 19 أغسطس 2021 .

 

وتستقبل جامعة حلوان الطلاب لأداء اختبارات القدرات بكليات “ التربية الفنية ، التربية الموسيقية ، الفنون الجميلة ، الفنون التطبيقية ، السياحة و الفنادق ، كلية و معهد التمريض ” 

 

وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان حول اختبارات القدرات بأن الجامعة تشهد إقبالا كثيفا من طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات بالكليات المتخصصة بها حيث تضم الجامعة كليات "التربية الرياضية بنين وبنات، التربية الفنية، التربية الموسيقية، الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية ، السياحة والفنادق ، كلية و معهد التمريض".

 

موضحان ان الجامعة اتخذت كافة  بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها إدارات الكليات من خلال الالتزام بتحقيق التباعد وتقليل الكثافة العددية داخل اللجان ومنع التجمعات بين الطلاب أثناء تأدية الاختبارات و تعقيم وتطهير القاعات بما يضمن منع انتشار عدوى فيروس كورونا . 

 

ونوه إلى أن هناك 29546 طالبًا وطالبة سجلوا بياناتهم حتى الآن لأداء الاختبارات بكليات جامعة حلوان، مشيرا إلى أن هذه الاختبارات تسهم في اكتشاف مواهب الطلاب وتعكس مدى قدراتهم على اجتياز المقررات الدراسية المتخصصة فيها.

 تقدم منهم لاختبارات قدرات كلية التربية الرياضية جامعة حلوان بالهرم وفق الأعداد الواردة من مكتب تنسيق القبول بالجامعات ٢٨٣٦ طالب.

كما تقدم حيث تقدم لاختبارات قدرات كلية التربية الرياضية بنات وفق الأعداد الواردة من مكتب تنسيق القبول بالجامعات ١٧٧٩ طالبة.

كما تقدم شهدت لكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان ، وذلك وفقاً لأعداد المتقدمين من مكتب تنسيق القبول بالجامعات ٧٠٣٥ متقدم في مجال الفنون، و ٣٢٨٠ في مجال العمارة . 

و وصل عدد المسجلين لاختبارات كلية التربية الفنية جامعة حلوان ٢٢٩٠ طالب وطالبة.

 


وتشمل خطوات التسجيل لاختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان الخطوات التالية :

الدخول والتسجيل على موقع التنسيق: https://tansik.egypt.gov.eg/Qodrat/Default.aspx?Certificate=1
ثم مرحلة أستلام كود الدفع من موقع الجامعة  http://app2.helwan.edu.eg/kodrat  
ثم مرحلة استلام موعد الاختبار من موقع الجامعة  http://app2.helwan.edu.eg/kodrat

ثم مرحلة أداء الاختبار بالكلية بمقر الكليات

ثم مرحلة معرفة النتيجة من موقع الجامعة http://app2.helwan.edu.eg/kodrat

 

كما تشمل الأوراق المطلوب احضارها أثناء اختبارات القدرات الآتي :
رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل نوع قدرات، صورة شخصية للطالب.

اختبارات القدرات وزارة التعليم تنسيق الجامعات التعليم العالي جامعة حلوان طلاب الثانوية العامة

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