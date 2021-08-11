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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع كبير في إصابات كورونا بفرنسا

كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 30 ألفا و920 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، و53 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتحقق بذلك ارتفاعا كبيرا في أعداد المصابين مقارنة بالأيام الماضية.

 

فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن احتياجها إلى 7.7 مليار دولار لمواجهة تفشي متحور "دلتا" من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في العالم.

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فرنسا: 68 وفاة و5 آلاف و775 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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الصحة العالمية تختبر 3 أدوية لعلاج فيروس كورونا

 

من ناحية أخرى، أفادت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية أن أسوأ موجة من موجات تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تشهدها الصين حاليا، والمدفوعة بمتغير دلتا شديد العدوى، منذ ظهوره لأول مرة في مدينة "ووهان" قبل أكثر من عام زادت المخاوف بشأن جدوى اللقاحات المطورة محليًا وسط ندرة البيانات التي صدرت حول الآن بشأن فعاليتها.

 

وأوضحت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني - أن لجنة الصحة الوطنية أبلغت يوم أمس عن 94 إصابة مصحوبة بأعراض شديدة العدوى، مما رفع العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 النشطة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 1603 حالات.


وأضافت أنه يُشتبه في أن المئات منهم على صلة بتفشي حالة مرضية ظهرت الشهر الماضي في مطار مزدحم في مدينة نانجينج بشرق الصين، أدت منذ ذلك الحين إلى تقويض جهود الصين التي استمرت عامًا كاملًا لاحتواء مجموعات صغيرة الحجم ومحتواه محليًا من المصابين بفيروس كورونا.

 

وتابعت الصحيفة أن أعداد الحالات المتزايدة ركزت الانتباه على عدم وجود دراسات دقيقة من شركتي سينوفارم وسينوفاك المملوكتين للدولة والقطاع الخاص في الصين بشأن جدوى وفعالية لقاحاتهما لاسيما ضد متغير دلتا، المُتحور عن الفيروس.


وأشارت إلى أن " تراجع الفعالية ضد الطفرات الطارئة للفيروس مثلت مشكلة لجميع اللقاحات حول العالم، ولكن على عكس اللقاحات التي طورتها شركات عالمية مثل (بيونتيك- فايزر وأسترازينيكا-أوكسفورد وموديرنا) ، لم يتم حتى الآن نشر أي بحث بشأن فعالية اللقاحات الصينية ضد متغير دلتا في مجلة دولية أو مقارنته بأقرانه من حيث تأكيد النتائج الخاصة بهذا الشأن.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد كوفيد19 الصحة الفرنسية كورونا في فرنسا

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