رئيسا الدلتا التكنولوجية وGIT الدولية يبحثان التعاون في البرامج التدريبية ومشروعات الطلاب

استقبل د.هشام عبد الخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، شركة GIT الدولية برئاسة د. شريف عبد الغفار والسادة المرافقين له، بحضور د. عربى كشك نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، د. محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، د. محمد ابراهيم وكيل الكلية للتدريب والخدمات لبحث وتعزيز سبل التعاون تمهيداً لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، حيث يتم تدريب مجموعة من طلاب الجامعة في شركة GIT خلال فترة الاجازة الصيفية.

بدأت الزيارة بعرض تعريفى عن الجامعة ورؤيتها المستقبلية ودورها في تنفيذ استراتيجية مصر 2030، وأهميتها لمتطلبات سوق العمل، والتجهيزات المعملية العالمية للمعامل والورش.

قام المسئولون عن الشركة بتقديم شهادات تقدير الي طلاب الجامعة المتدربين لديهم لتميزهم في فترة التدريب، وأبدي الطلاب سعادتهم البالغة بهذا التدريب واكتسابهم المزيد من الخبرة والمهارة التي تمكّنهم من تصميم منتج من مجرد فكرة.

أكد “هشام”، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالتدريب التطبيقي والذي يربط الطالب بمتطلبات سوق العمل الفعلي، ونصح الطلاب بضرورة استكمال دراستهم للوصول إلى الماجستير والدكتوراة لتحقيق اكبر قدر من الخبرة والكفاءة.

أوضح د. محمود أن الجامعة تهدف الي توفير التعليم التكنولوجي بالجودة والكفاءة التي تطلبها خطط التنمية المستدامة للدولة، وإعداد كوادر مؤهلة ومدربة لاستيعاب التكنولوجيات الحديثة من خلال برامج علمية وعملية ذات جودة عالية.

أشار شريف إلى أنه يتم تدريب الطلاب علي أيدي مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين لرفع خبراتهم التقنية والتكنولوجية، كما أن الشركة تعمل علي توفير الرعاية الكاملة للطلاب المتدربين وتوفير سكن لهم؛ لتحقيق اكبر استفادة ممكنة لهم.

سيتضمن التعاون بين الشركة والجامعة البرامج التدريبية، مشروعات الطلاب، ابحاث علمية، رحلات وتبادل دولي في فروع الشركة فى ألمانيا.

جدير بالذكر ان شركة GIT استثمار ألمانى مصرى تعمل في العديد من المجالات منها :انتاج الماكينات الصناعية، قطع انتاج السيارات، الذكاء الاصطناعي، مصنع المواد الغذائية، البرمجة وتحليل البيانات وغيرها .