عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيسا الدلتا التكنولوجية وGIT الدولية يبحثان التعاون في البرامج التدريبية ومشروعات الطلاب

جامعة الدلتا التكنلوجيا
جامعة الدلتا التكنلوجيا

 

استقبل  د.هشام عبد الخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، شركة GIT الدولية برئاسة د. شريف عبد الغفار والسادة المرافقين له، بحضور د. عربى كشك نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، د. محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، د. محمد ابراهيم وكيل الكلية للتدريب والخدمات لبحث وتعزيز سبل التعاون تمهيداً لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، حيث يتم تدريب مجموعة من طلاب الجامعة في شركة GIT خلال فترة الاجازة الصيفية.

بدأت الزيارة بعرض تعريفى عن الجامعة ورؤيتها المستقبلية ودورها في تنفيذ استراتيجية مصر 2030، وأهميتها لمتطلبات سوق العمل، والتجهيزات المعملية العالمية للمعامل والورش.

قام المسئولون عن الشركة بتقديم شهادات تقدير الي طلاب الجامعة المتدربين لديهم لتميزهم في فترة التدريب، وأبدي الطلاب سعادتهم البالغة بهذا التدريب واكتسابهم المزيد من الخبرة والمهارة التي تمكّنهم من تصميم منتج من مجرد فكرة.

أكد “هشام”، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالتدريب التطبيقي والذي يربط الطالب بمتطلبات سوق العمل الفعلي، ونصح الطلاب بضرورة استكمال دراستهم للوصول إلى الماجستير والدكتوراة لتحقيق اكبر قدر من الخبرة والكفاءة.

txt

تنسيق الجامعات 2021: انخفاض مؤشرات الحدود الدنيا يشمل كليات القمة

أوضح د. محمود أن الجامعة تهدف الي توفير التعليم التكنولوجي بالجودة والكفاءة التي تطلبها خطط التنمية المستدامة للدولة، وإعداد كوادر مؤهلة ومدربة لاستيعاب التكنولوجيات الحديثة من خلال برامج علمية وعملية ذات جودة عالية.

أشار شريف إلى أنه يتم تدريب الطلاب علي أيدي مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين لرفع خبراتهم التقنية والتكنولوجية، كما أن الشركة تعمل علي توفير الرعاية الكاملة للطلاب المتدربين وتوفير سكن لهم؛ لتحقيق اكبر استفادة ممكنة لهم.

سيتضمن التعاون بين الشركة والجامعة البرامج التدريبية، مشروعات الطلاب، ابحاث علمية، رحلات وتبادل دولي في فروع الشركة فى ألمانيا.

جدير بالذكر ان شركة GIT استثمار ألمانى مصرى تعمل في العديد من المجالات منها :انتاج الماكينات الصناعية، قطع انتاج السيارات، الذكاء الاصطناعي، مصنع المواد الغذائية، البرمجة وتحليل البيانات وغيرها . 

تنسيق الجامعات جامعة الدلتا التكنولوجية المتدربين الماجستير والدكتوراه الطلاب جامعة الدلتا

ترشيحاتنا

مليشيا الحوثي تفصل 900 ضابط لتأييدهم الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن

ارتفاع وانخفاض.. تعرف على أسعار مواد البناء في مصر اليوم

تشكيل فياريال لمواجهة تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي

زياش يقود تشكيل تشيلسي أمام فياريال في كأس السوبر الأوروبي

الرئيس التونسي: أتحمل مسئولية كبيرة أمام الله والشعب .. فيديو

حافلة الأهلي تصل إلى استاد الإسكندرية استعدادًا لمباراة الإسماعيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يعلن مفاجأة بشأن وادى دجلة تقلب موازين الهبوط فى الدوري المصري

بشرى سارة عن منتخب اليد .. وسر عدم التتويج ببرونزية أولمبياد طوكيو

اغتصاب جماعي وجرائم حرب.. العفو الدولية تفضح ممارسات قوات آبي أحمد

أحمد مرتضي منصور يفجر مفاجأة عن عقد محمد عبد الشافي.. تفاصيل

عمرها 4 شهور.. هتك عرض طفلة بامبرز جديدة وإصابتها بنزيف في الجيزة

تطور مفاجئ .. الغندور يثير الجدل بشأن انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

مفاجأة موسيماني في المحاضرة الأخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

الصحة العالمية تختبر 3 أدوية لعلاج فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

طريقة عمل شوربة خضار بالفراخ .. 6 وصفات مختلفة أبرزها بالشعرية

الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".. صور

فيديو

فيديو جراف.. البنجر .. يقي من السرطان ويخفض ضغط الدم

لاستكمال رحلة العلاج .. كواليس سفر ياسمين عبد العزيز إلى الخارج

فيديوجراف .. إيقاف وإلغاء التصريح|لفظ خارج لـ عمر كمال يسبب له أزمة

فيديو جراف.. الهربس البسيط .. يصيب الأطفال حديثي الولادة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «كورونا» والحق فى دعاوى ضد مرتكبيها!

المستشار محمد البياع يكتب: الأعمال والقانون

نهى حمدى تكتب: من البكينى إلى البوركينى

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

اﻟﻤﺰﻳﺪ