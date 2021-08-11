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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الظهور الأول لخطيبة نجل محمود عبد العزيز.. شاهد

صدى البلد

نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز، صورة له عبر قصته على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
 

وظهر محمد محمود عبد العزيز، في الصورة برفقة خطيبته، من العرض الخاص لفيلم موسى.

وشارك محمد محمود عبد العزيز، في بطولة مسلسل "قصر النيل" مع كل من (ريهام عبد الغفور للمرة الثانية بعد النجاح الكبير لمسلسل زي الشمس، وأحمد مجدي والفنان الكبير صلاح عبد الله وصبري فواز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي ودينا الشربيني ومهندس الديكور كارم محمود، وقام بتأليف الموسيقى التصويرية للمسلسل أمين بوحافة الذي تعاون مع الشركة في عدد كبير من الأعمال).
 

وكان أحدث أعمال محمد محمود عبد العزيز، مشاركته في أحداث مسلسل "الاختيار 2" الذي يجسد بطولات رجال الشرطة مع الجيش معا في مواجهة الجماعة الإرهابية، إبّان ثورة 30 يونيو.
 

“الاختيار 2” واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.
 

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان  وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضي وحقق نجاحًا كبيرا.
 

وشارك محمد محمود عبد العزيز مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة". 
 

مسلسل "قيد عائلى" بطولة الفنانين "عزت العلايلي" وصلاح عبدالله وبوسى" وميرڤت أمين،، بالإضافة إلى منة فضالى ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".
 

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