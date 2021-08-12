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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 12-8-2021

ارشيفيه
ارشيفيه

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الخميس 12-8 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.


العملة   شراء                       بيع
دولار أمريكى 15.6373  15.7659
يورو 18.3128             18.4697
جنيــه إسترليـنى 21.6201  21.8042
دولار كنـدى 12.4799   12.5865
كرون دانمركى 2.4628   2.4835
كرون نرويجى 1.7517   1.7667
كرون ســويدى 1.7900   1.8054
فرنك سويسرى 16.9308  17.0774
100 ين يابانى 14.1246  14.2420
ريـــال سعـــودى 4.1695  4.2040
دينــار كويتى 51.8770  52.4393
درهم اماراتى 4.2567     4.2928
دولار اســـترالى 11.4715  11.5690
دينــار البحــرين 41.4639  41.9026
ريـــال عمـــانى 40.6121  40.9514
ريـــال قطــــرى 4.2936  4.3295
دينـار اردنـى 22.0616   22.2587
يوان صينى 2.4111       2.4311

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس دولار أمريكي جنيه إسترليني ريال سعودي دينار كويتي درهم إماراتى

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