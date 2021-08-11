تحظى باحترام الجميع.. نادية لطفي مديرا عاما للشئون القانونية بجامعة الأزهر

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ؛ قرارًا بتكليف الأستاذة نادية لطفي محمد عبد الهادي محمد، بتيسير أعمال مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة الأزهر.



حصلت مدير عام الشئون القانونية الجديدة على ليسانس الحقوق 1987م من جامعة القاهرة، والتحقت بالعمل بإدارة العلاقات الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

عملت محامية بالهيئة العامة بالإصلاح الزراعي، والعمل بإدارة أراضي أملاك الدولة، ثم انتقلت إلى إدارة تحرير وتوثيق أراضي أملاك الدولة الخاصة، ثم اللجنة الثالثة اعتراضات (قضايا)،وعملت في مشاريع التشجير الأمريكي والياباني والفرنسي.

وانتقلت بعد ذلك للعمل بجامعة الأزهر بالإدارة العامة للشئون القانونية، وتدرجت في العمل بالإدارات المختلفة حتى وصلت إلى درجة مدير إدارة الشئون القانونية بمستشفى جامعة الازهر التخصصي، ثم انتقلت بعد ذلك إلى إدارة جامعة الأزهر، وأصبحت مدير إدارة الشئون القانونية بفرع البنات بجامعة الأزهر، ثم مديرًا عامًّا للشئون القانونية بجامعة الأزهر بتاريخ اليوم الأربعاء الموافق 11 من أغسطس2021م.



وتتميز مدير عام الشئون القانونية بجامعة الأزهر الجديدة بأنها شخصية تحظى باحترام وتقدير جميع زملائها في العمل، كما تتسم بتفانيها في أداء المهام التي توكل إليها، ويتضح هذا من خلال المواقع التي عملت بها في وزارة الزراعة، وغيرها من باقي الأماكن التي عملت بها.