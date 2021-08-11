جيش إيران الزنان..تقرير بريطاني يحذر من أخطر أسلحة طهران

حذر محللون من أن برنامج إيران الحربي للطائرات بدون طيار يشكل تهديدًا متزايدًا في أعقاب هجوم مميت على سفينة قبالة سواحل عمان.

وبحسب تقرير صحيفة "مترو" البريطانية، قال مشروع مكافحة التطرف (CEP) إن الطائرات بدون طيار "كاميكازي"، المصممة للانفجار عند الاصطدام، هي "عنصر أساسي" في محاولات طهران لبسط وجودها في المنطقة.

وتتهم إيران على نطاق واسع بالتورط في الهجوم على الناقلة بالقرب من جزيرة مصيرة العمانية التي قتلت بحارًا بريطانيًا، على الرغم من نفيها القاطع أي تورط لها.

وقتل حارس الأمن أدريان أندروود، وهو من قدامى المحاربين في الجيش البريطاني وأب، جنبًا إلى جنب مع القبطان الروماني في سفينة "ميرسر ستريت" عندما اصطدمت طائرة بدون طيار محملة بمتفجرات قوية بالسفينة أثناء عبورها بسلام لطريق شحن رئيسي في الخليج في 30 يوليو.

ثم اختطف مسلحون سفينة أخرى، هي "أسفلت برنسيس" في خليج عمان، مع الاشتباه في تورط للقوات الإيرانية، بعد أقل من أسبوع. ونفت طهران مرة أخرى بشدة مسؤوليتها.

وقال المحلل في "CEP" دانييل روث إن:"التهديد الإيراني للشحن في الخليج كبير وتؤكده العديد من الأمثلة على الهجمات الإيرانية وعمليات الخطف والاعتقالات والضربات المتزايدة بطائرات بدون طيار".

وأضاف:"تعتبر إيران الخليج بحيرتها الخاصة، والتي تتنازل عنها لمشاركتها مع جيرانها العرب، لكنها تستاء بشكل صريح من ممارسة القوى الأجنبية لحقها في حرية الملاحة في المياه الدولية".

أشار روث إلى سلسلة من نقاط الاشتعال كجزء من حرب الظل في الخليج، حيث يتم جر الوكلاء والسفن البريئة إلى الصراع.

وقال:"بتاريخها الفارسي القديم ونظرتها الذاتية على أنها قوة عظمى، فإن حقيقة أن العدو الأمريكي لديه قاعدة بحرية في البحرين وينشر بانتظام الأسطول الخامس حول الخليج هو صفعة في وجه طهران. نظرًا لأن إيران تفتقر إلى قدرات الانتشار العالمية ، فإنها تفعل ما في وسعها لإبراز قوتها وتأكيدها في ساحتها الخلفية. وهذا يستتبع في كثير من الأحيان شرك السفن التجارية. بشكل عام ، تتوافق السفينة المستهدفة مع بعض استفزازات السياسة الخارجية أو تصفية الحسابات".

وبالتالي، فإن السفن التي لديها اتصالات عرضية بإسرائيل تكون دائمًا عرضة للخطر.

,وأكد أن الضربة على الناقلة هي جزء من برنامج أوسع يستخدم الطائرات بدون طيار التي ترتبط بأهداف إيران الإقليمية، وقال:"إيران لديها جيش من الطائرات بدون طيار تحت تصرفها، وطائرات بدون طيار يديرها أفراد متمركزون عن بعد ومصممة للانفجار عند الاصطدام".

يعد برنامج الطائرات العسكرية الإيرانية بدون طيار عنصرًا أساسيًا في توسيع تواجد إيران في جميع أنحاء المنطقة، وتستخدمه كل من طهران ووكلائها الإرهابيين، ويظهر ذلك في هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية.

على مدى السنوات القليلة الماضية، استخدمت إيران الطائرات بدون طيار لمضايقة شركات الطيران الأمريكية، وتهديد حرية الملاحة في المياه الدولية، والاستفادة من المكاسب العسكرية في الصراعين السوري والعراقي، وانتهاك المجال الجوي الإسرائيلي والسعودي.

حدد باحثون في مركز الأبحاث ومقره واشنطن إيران كمزود للطائرات بدون طيار التي تستخدمها حماس ضد إسرائيل والحوثيين ضد المملكة العربية السعودية.

قال روث: "برنامج إيران للطائرات بدون طيار هو تهديد مزعزع متزايد للاستقرار يستخدم ليس فقط للردع ولكن من أجل المواجهة النشطة".