دعم صحة المرأة: تم فحص 18 مليونا و200 سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.. فيديو

قال الدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، إنه تم إرسال مليون و500 ألف رسالة نصية على الهواتف المحمولة لحث السيدات على الاستمرار في متابعة حالتهن الصحية ضمن المبادرة بشكل دوري.

وأضاف الدكتور أحمد مرسي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”: “أنه يتم العمل على عدم تراكم قوائم انتظار لتلقي المنتفعات للعلاج بالمبادرة”.

تم فحص 18 مليون و200

وتابع الدكتور أحمد مرسي، أنه تم فحص 18 مليونا و200 سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وتقديم العلاج بالمجان.

وأشار إلى أنه يتم العمل على زيادة عدد الأجهزة المستخدمة في التشخيص إلى 28 معمل باثولوجي، و78 جهاز "ماموجرام، و40 جهاز تحليل باثولوجي.