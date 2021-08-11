دا شغلي.. سلمى الشيمي: «أنا حرة ممكن ارتدي من البكيني حتى الفستان»

قالت سلمى الشيمي، عارضة الأزياء، إن تقديمها أول إعلان لها مع الفنان القدير حلمي عبد الباقي كان أمرا جيدا للغاية، خاصة وأنه يعتبر من الفنانين المحترمين، معقبة: "اتبسطت جدًا، وعملي معه إضافة كبيرة لي".

وأضافت “الشيمي”: "عارض الأزياء من حقه أن يرتدي أي شيء من أول البكيني حتى الفستان".



وتابعت "الشيمي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أنه عرض عليها المشاركة في بعض الأعمال الفنية، ولكنها قامت بتأجيل هذا الأمر، حتى تثقل مهاراتها من خلال الذهاب لبعض الورش الفنية، مضيفة أنها تحصل على ورشة في التمثيل الآن مع أحد الفنانين الكبار، وهذا الأمر أضاف لها الكثير من المهارات الفنية.

ولفتت إلى أن مصر بلد الموضة، خاصة وأن القاهرة تحتوي على أكبر أسماء في عالم الموضة في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الموضة يجب أن تُحترم، لأنها تزيد من الإقبال على السياحة إلى حد كبير.

وعن وجود بعض القضايا المرفوعة ضدها بسبب ارتداء فستان مفتوح، قالت "الشيمي": “كل واحد حر، أنا حرة أرفع على أي شخص قضية، وأي شخص حر، والقضاء لدينا محترم، ولا يتأثر باللجان الإلكترونية ولا بالأقوال غير الحقيقية، أنا امرأة لا سند ولا ظهر، والقضاء لدينا محترم، وينصف المظلوم، أنا مش بعمل حاجة غلط”.