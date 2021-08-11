إعلامي جزائري عن الحرائق: نعيش مأساة حقيقية.. ونشكر الشعب المصري لوقوفه بجانبنا

وجه الإعلامي الجزائري رياض أبو زينة، الشكر لـ الشعب المصري لوقوفه بجانب الجزائر بعد الحرائق الهائلة التي شهدتها، قائلا "إعلان الحداد لمدة 3 أيام في الجزائر هو تجسيد لحالة الحزن التي خلفتها حرائق المهولة التي لم نكن نتوقعها ولم تشهدها البلاد من قبل".



وأضاف “أبو زينة”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة “الأولى” الفضائية، "الحرائق أدت إلى وفاة 69 ضحية بين مدنيين وعسكريين بسبب حرائق الجزائر وهناك مئات المصابين".

وتابع الإعلامي الجزائري "أنشطة وزارة التضامن مستمرة لدعم المصابين، واليوم كان هناك قافلة من المساعدات توجهت إلى المحافظات التي يتواجد بها حرائق".

وأكمل "نعيش مأساة حقيقية في الجزائر ولم نتوقع تطور الحرائق بهذا الشكل".



حرائق الجزائر

أفاد التليفزيون الجزائري الرسمي بأن الجزائر توصلت لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي لاستئجار طائرتين لإخماد الحرائق كانتا تستخدمان في مكافحة الحرائق باليونان.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية أفادت نقلا عن النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو،عبد القادر عمروش أن عدد ضحايا الحرائق التي اندلعت أول أمس الإثنين بولاية تيزي وزو وحتي اليوم بلغ 69 قتيلا منهم 20 عسكريا.