تحاول من جديد.. آبل تتفاوض مع شركات كورية لصنع سياراتها ذاتية القيادة

كانت شركة آبل عملاق التكنولوجيا الأمريكي ، تعمل بشكل جاد لمشروع السيارة الذاتية في نهاية العام الماضي واقتربت بشكل حقيقي آنذاك من عقد صفقة تعاون مع هيونداي وكيا قبل انهيار المفاوضات .

ولكن من الواضح ان شركة آبل لم تيأس في رحلة البحث عن شركاء مخضرمين للتعاون في صنع سيارة كهربائية ذاتية بالكامل للعملاق التقني الأمريكي .

وأوضحت بعض التقارير الامريكية الجديدة الصادرة ، أن شركة آبل تتفاوض مع بعض الموردين الكوريين لدعم المشروع ، صناعة سيارة كهربائية ذاتية بالكامل من خلال توريد بعض القطع الهامة للسيارة.

وتؤكد التقارير ان أبل ستتعاون مع شركة SK Innovation الرائدة في مجال صنع البطاريات الكهربائية، وشركة LG للإلكترونيات، والتي قد تضطلع بدور رئيسي في صنع المحرك الكهربائي لسيارة آبل.

ويبدو أن آبل مهتمة باستخدام بطاريات ليثيوم – حديد – فوسفات، والتي يمكن اعتبرها أكثر أماناً من بطاريات ليثيوم أيون المستخدمة في معظم السيارات الكهربائية حالية كما أنها أرخص، ولكن عيبها الرئيسية هو أدائها الأضعف في ظروف الطقس البارد مقارنة ببطاريات ليثيوم أيون.

وكانت شركة آبل قد ردت مؤخرا على الانتقادات الموجهة لها بشأن خطتها لمسح الصور على أجهزة آيفون iPhone وبوحدات تخزين iCloud بحثًا عن صور الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أصرت شركة آبل على أنه لا يمكن استغلال نظامها للبحث عن الصور المتعلقة بأي شيء بخلاف مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM)، جاء ذلك في وثيقة الأسئلة المتداولة التي تركز على "الحماية الموسعة للأطفال".