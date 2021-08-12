محمد عمارة: الأهلي واجه سوء توفيق أمام الإسماعيلي.. وفوزي رجل المباراة.. فيديو

قال محمد عمارة لاعب الأهلي السابق، إن فريقه لم يكن موفقًا أمام الإسماعيلي، على الرغم من الفرص العديدة الذي أهدرها وسط تألق محمد فوزي حارس الدراويش، الذي يعد نجم المباراة -من وجهة نظره-، وكان سببًا في تعادل الفريق.

وأضاف عمارة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي واجه سوء توفيق خلال المباراة، حيث أدى اللاعبين بالكامل ما عليهم لكن التوفيق لم يحالفهم.

وتابع عمارة، أن الأهلي تعادل في توقيت صعب للغاية، خاصة وأن الزمالك فاز أمس، ليصعب الأحمر المهمة على نفسه، وهو ما لم يتقبله الجمهور، مشيرًا إلى أن فقدان النقاط في هذه المرحلة صعب للغاية، إلا أن الإسماعيلي أيضًا يعد منافسًا صعبًا.