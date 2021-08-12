حلمي طولان: مباراة إنبي أمام الأهلي ستكون صعبة.. وعلى الزمالك الفوز في كل مبارياته

قال حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي انبي، إن مواجهة الأهلي القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز ستكون صعبة لضيق الوقت .

وأضاف طولان خلال تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" على قناة "النهار": "لا يوجد لدينا وقت من أجل التحضير للمباراة، لعبنا منذ يومين وعدنا للتدريب، متبقي اليوم وغدًا فقط للتمرين، وهذا غير كافي لمواجهة مهمة أمام الأهلي".

وتابع: "مباراة الأهلي مهمة بالنسبة لنا، سنواجه فريق كبير صاحب تاريخ عريق، ومليء بالنجوم الكبار، و(هنعملهم مليون حساب)".

وعن إصابة محمد شريف واحتمالية عدم مشاركته أمام إنبي، أوضح: "التنظيم الدفاعي لا يتغير، شريف تحركه صعب جدًا، لأنه يمتلك قدرات بدنية ممتازة وسرعة عالية جدًا".

وأكمل: "عدم وجود شريف يريحني إلى حد ما، ولكن الأهلي يمتلك مواهب كثيرة جدًا وإمكانيات عالية في كل المراكز، وغيابه شىء جيد جدًا بالنسبة لنا".

وأردف: "مع احترامي لكل الفرق، أتمنى كزملكاوي أن يفوز الزمالك بلقب الدوري، لا يوجد ذرة شك واحدة في ذلك، وأتمنى من الفريق أن يكمل مسيرته بشكل جيد، ويفوز في كل المباريات المقبلة بالدوري".

وبسؤاله "هل نتيجة مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي ستغير من حسابات الزمالك؟"، قال: "لا توجد مباراة مضمونة ومن الصعب توقع نتيجة أي مباراة، على الزمالك أن يفوز في كل مبارياته المقبلة لكي يفوز بالبطولة وألا يهدر نقطة واحدة، والأهلي سينتظر أي سقطة تحدث له، وأنا لا أتمنى ذلك".