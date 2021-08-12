دونجا: كنا نلعب أمام الأهلي للفوز.. وسنلعب أمام الزمالك بنفس القوة

قال محمود دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إن فريقه كان يلعب من أجل الثلاث نقاط أمام الأهلي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء.

الأهلي تعادل في مباراته أمام الإسماعيلي بهدف لمثله، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدوري المصري، والتي أقيمت على ستاد الإسكندرية.



وأضاف دونجا في تصريحات عقب المباراة: "فقدنا نقطتين أمام الأهلي، والمدير الفني إيهاب جلال حذرنا من لقطة الهدف الذي سجله المنافس".

وتابع: "بعد استقبال الهدف كنا متوترين بعض الشيء، لكننا استعدنا توازننا في الشوط الثاني ونجحنا في إدراك التعادل".

اختتم: "سنلعب أمام الزمالك بنفس القوة والحماس، ولدينا إصرار على حصد نقاط المباراة، خاصة أن الفريق عادت إليه الروح القتالية منذ تولى جلال وجهازه الفني تدريب الفريق".