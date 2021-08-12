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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري في الجزيرة.. الأهلي يتصدر تويتر بعد التعادل أمام الإسماعيلي

صدى البلد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاهلي بعد التعادل أمام الإسماعيلي في مباراة امس بالدوري المصري.
 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏الأهلي مضيع ١٠ نقط من وضعية الفريق الفائز ( الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي) كلام ميحصلش من فرقة عايزه تكسب الدوري" و "‏علي الحلو و المره معاه. عمرى محب غير الأهلي  ولا في غيره يفرحني برضوا الدوري في الجزيرة ".
 

وسقط الأهلي فى فخ التعادل أمام  الإسماعيلي  بهدف لكل منهما، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب برج العرب فى الجولة الـ29 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتا
 

 

وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 22 عن طريق محمد شريف من متابعة جيده داخل منطقة الجزاء.

 

وأدرك الإسماعيلي التعادل فى الدقيقة 66 عن طريق فخر الدين بن يوسف من رأسية متقنة داخل منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الاهلي الي النقطة 65 محتلا المركز الثاني ، بينما ارتفع رصيد الاسماعيلي الي النقطة 34 فى المركز الثاني عشر .


 

1- الزمالك 67 نقطة.

2- الأهلي 65 نقطة.

3- المصري البورسعيدي 46 نقطة.

4- بيراميدز 43 نقطة.

5- سموحة 41 نقطة.

6- الاتحاد السكندري 41 نقطة.

7- إنبي 39 نقطة.

8- طلائع الجيش 38 نقطة.

9- الجونة 37 نقطة.

10- مصر للمقاصة 37 نقطة.

11- سيراميكا كليوباترا 36 نقطة.

12- الاسماعيلي 34 نقطة.

13- غزل المحلة 33 نقطة.

14- المقاولون العرب 29 نقطة.

15- البنك الأهلي 28 نقطة.

16- أسوان 26 نقطة.

17- وادي دجلة 24 نقطة.

18- الإنتاج الحربي 20 نقطة.
 

الأهلى الدوري المصري الزمالك لإسماعيلي

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