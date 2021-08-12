أخبار الفن: نجوم الفن يهنئون نيللى كريم بعقد قرانها.. إصابة بشرى بفيروس كورونا

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية العديد من الأخبار المحلية والعالمية التي كان من أبرزها الآتي:

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:



بشرى

أعلن رجل الأعمال سالم هيكل عن إصابة زوجته الفنانة بشرى بفيروس كورونا المستجد.

وعلق رجل الأعمال سالم هيكل، على حالة زوجته الفنانة بشرى: "الحمد لله على كل شيء.. ما يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا.. ربنا يقومك بالسلامة من مرض كورونا اللعين.. وادعولها بالشفاء العاجل.. خلى بالكم من الموجة الرابعة".

حرصت الفنانة شريهان على تهنئة الفنانة نيللى كريم بزفافها على لاعب الإسكواش العالمي هشان عاشور.

ونشرت شريهان صورة لنيلى كريم عبر حسابها بموقع تويتر وعلقت عليها :"الحب، السعادة، الخير، السلام والفرح وكل شيئ جميل يليق بكِ ...فالسعادة أحياناً هي التي تبحث عن من يستحقها" وأنتي لها وهي لكِ يا حَبيبَتي 🤍🤍🤍🤍🤍

يستعد مطرب الراب “شاهين” لاحياء اول حفلاته بمسرح الزمالك يوم ٣ سبتمبر من الشهر المقبل فى تمام الساعة ٧ مساءا .

يذكر ان شهد مسرح الزمالك أول حفلات مغني الراب مروان موسى، احتفل خلالها بألبومه الجديد "فلوريدا".

حفل ضخم حمل لافتة كامل العدد، احتفل خلاله نجم الراب المصري بأغنيات "فلوريدا" الذي ضم في جعبته 12 أغنية ارتبطت جميعها بمظلة الألبوم الرئيسية وهي عالم "فلوريدا الخيالي"، مع تقديمه توليفة منوعة من أشهر أغنياته، مثل "رقص مال" و"نهاية العالم" و"شيراتون".

حرص عدد كبير من نجوم الفن فى الوطن العربى على تهنئة الفنانة نيللى كريم بعد عقد قرانها على لاعب الاسكواش العالمى هشام عاشور.

شيريهان

ونشرت شريهان صورة لنيلى كريم عبر حسابها بموقع تويتر وعلقت عليها :"الحب، السعادة، الخير، السلام والفرح وكل شيئ جميل يليق بكِ ...فالسعادة أحياناً هي التي تبحث عن من يستحقها" وأنتي لها وهي لكِ يا حَبيبَتي 🤍🤍🤍🤍🤍

تحتفل اليوم الفنانة رشا مهدي، بعيد ميلادها الـ ٣٩، ونستعرض في السطور التالية أبرز المحطات في حياة رشا مهدى.

ولدت رشا مهدي في ١٢ أغسطس 1982، بالقاهرة، درست الدراما والنقد في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وبدأت التمثيل منذ مطلع الألفية الجديدة من خلال الفيلم القصير "مربع داير"، وعملت بعدها في أفلام كثيرة، لكنها اهتمت أكثر بالتواجد في الدراما التليفزيونية.

كانت بدايتها التليفزيونية في دور شيرويت بمسلسل أميرة في عابدين، وفي 2003 ظهرت بمسلسلين هما خان القناديل ومسألة مبدأ .