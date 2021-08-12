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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على رسائل نجوم الفن لـ نيللي كريم بعد عقد قرانها

نيللى كريم وهشام
نيللى كريم وهشام عاشور

حرص عدد كبير من نجوم الفن فى الوطن العربى على تهنئة الفنانة نيللى كريم بعد عقد قرانها على لاعب الاسكواش العالمى هشام عاشور.

شيريهان 

ونشرت شريهان صورة لنيلى كريم عبر حسابها بموقع تويتر وعلقت عليها :"الحب، السعادة، الخير، السلام والفرح وكل شيئ جميل يليق بكِ ...فالسعادة أحياناً هي التي تبحث عن من يستحقها" وأنتي لها وهي لكِ يا حَبيبَتي 🤍🤍🤍🤍🤍

سيرين عبد النور 

نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة للفنانة نيللى كريم برفقة زوجها هشام عاشور عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع انستجرام وعلقت عليها :" مبروك من القلب الله يهنيكن".

إنجى على 

هنأت الإعلامية إنجى علي الفنانة نيللى كريم على عقد قرانها، ونشرت صورة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام . 

 

وكتبت إنجى علي: “ألف مبروووك ربنا يتمم لك على خير ويسعدك ويفرح قلبك يا أحلى عروسة”.
 
 

ليلى علوى

نشرت الفنانة ليلى علوى صورة للفنانة نيللى كريم عبر خاصية ستورى عبر انستجرام وعلقت عليها :" مبروك".

 

شريهان الفنانة نيللي كريم شيريهان سيرين عبد النور الفنانة ليلى علوى هشام عاشور الفنانة سيرين عبد النور نيللي كريم

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