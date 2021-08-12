كل شيء جميل يليق بيكى| شريهان تهنئ نيللى كريم بزفافها

حرصت الفنانة شريهان على تهنئة الفنانة نيللى كريم بزفافها على لاعب الإسكواش العالمي هشان عاشور.

ونشرت شريهان صورة لنيلى كريم عبر حسابها بموقع تويتر وعلقت عليها :"الحب، السعادة، الخير، السلام والفرح وكل شيئ جميل يليق بكِ ...فالسعادة أحياناً هي التي تبحث عن من يستحقها" وأنتي لها وهي لكِ يا حَبيبَتي 🤍🤍🤍🤍🤍

احتفلت اليوم الفنانة نيللي كريم بعقد قرانها عصر اليوم الأربعاء 11 أغسطس، على رجل الأعمال هشام عاشور شقيق لاعب الإسكواش رامي عاشور في إحدى قرى الساحل الشمالي .

وحرص على حضور حفل الزفاف عدد من الفنانين ابرزهم الهام شاهين وهالة صدقى وكارول سماحة وأمير كرارة وأحمد السقا و المطرب عمرو دياب ومحمد فراج وزوجته بسنت شوقى وكارول سماحة .

وقررت النجمة نيللي كريم، تأجيل زفافها وعقد قرانها إلى بعد انتهاء فترة الحداد على الفنانة دلال عبد العزيز.



وكان من المفترض أن يقام حفل حنة نيللي كريم يوم، الأحد، على أن يقام عقد القران في اليوم التالي؛ ولكن عقب وفاة دلال عبد العزيز قررت نيللي كريم إقامة عقد قرآن فقط بعد انتهاء 3 أيام فترة الحداد.

وبعث لاعب الإسكواش رامي عاشور، رسالة من خلال صفحة cairo scene عبر تطبيق انستجرام، لشقيقه هشام عاشور والفنانة نيللي كريم قبل أيام من عقد قران الأخيرين.

وأعرب رامي عن سعادته باقتراب موعد عقد قران نيللي كريم وهشام عاشور، مشيرًا إلى حالة التناغم بينهما، وحث شقيقه على المحافظة على نيللي بعد الزواج، متمنيًا لهما السعادة.