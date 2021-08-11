أخبار الفن| تفاصيل زفاف نيللى كريم.. والعوضى يتوعد متسببي أزمة ياسمين عبدالعزيز

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية العديد من الأخبار المحلية والعالمية التي كان من أبرزها الآتي:

حتفلت اليوم الفنانة نيللي كريم بعقد قرانها عصر اليوم الأربعاء 11 أغسطس، على رجل الأعمال هشام عاشور شقيق لاعب الإسكواش رامي عاشور في إحدى قرى الساحل الشمالي .

وحرص على حضور حفل الزفاف الفنان أحمد السقا ، بالرغم من تغيبه عن حضور جنازة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز ، كما حضر المطرب عمرو دياب لتهنئة العروسين.

انتشر على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” فيديو جديد من عقد قران الفنانة نيللى كريم.

وظهرت نيللى كريم وهى ترقص مع اصدقائها، مما نال إعجاب متابعيها.

نشرت الفنانة نيللي كريم ، أول فيديو تجمعها من عقد قرانها، وذلك عبر خاصية استوري من حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

احتفلت اليوم الفنانة نيللي كريم بعقد قرانها عصر اليوم الأربعاء 11 أغسطس على رجل الأعمال هشام عاشور شقيق لاعب الاسكواش رامي عاشور في إحدى قرى الساحل الشمالي.

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنان نيللى كريم بفستان الزفاف من حفل عقد قرانها الذى تم منذ قليل، وقد ظهر المنتج جمال العدل فى الصورة، وهو وكيل العروس.

احتفلت اليوم الفنانة نيللي كريم، بعقد قرانها عصر اليوم الأربعاء 11 أغسطس، على رجل الأعمال هشام عاشور شقيق لاعب الإسكواش رامي عاشور في إحدى قرى الساحل الشمالي.

شكرت الفنانة دنيا سمير غانم ، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بعد أن وجّه بإطلاق اسم والدها الراحل الفنان سمير غانم على أحد الكباري الجديدة.

وعلق رجل الأعمال سالم هيكل، على حالة زوجته الفنانة بشرى: "الحمد لله على كل شيء.. ما يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا.. ربنا يقومك بالسلامة من مرض كورونا اللعين.. وادعولها بالشفاء العاجل.. خلى بالكم من الموجة الرابعة".

كشف الفنان أحمد العوضى عن نيته فى مقاضاة المتسببين فى الأزمة الصحية لزوجته الفنان ياسمين عبد العزيز، والتى استدعت سفرها إلى الخارج لاستكمال العلاج.

حل المطرب حلمى عبد الباقى ضيفا على موقع صدى البلد فى ندوة للحديث عن أغنيته الجديدة “ بعتذرلك ” ، التى حققت نجاحاً كبيراً بعد طرحها على موقع يوتيوب خلال الأيام الماضية .