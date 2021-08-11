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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| تفاصيل زفاف نيللى كريم.. والعوضى يتوعد متسببي أزمة ياسمين عبدالعزيز

صورة مجمعة
صورة مجمعة

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية العديد من الأخبار المحلية والعالمية التي كان من أبرزها الآتي:

 

عمرو دياب وأحمد السقا في حفل زفاف نيللي كريم.. صور
 

حتفلت اليوم الفنانة نيللي كريم بعقد قرانها عصر اليوم الأربعاء 11 أغسطس، على رجل الأعمال هشام عاشور شقيق لاعب الإسكواش رامي عاشور في إحدى قرى الساحل الشمالي .

 

وحرص على حضور حفل الزفاف الفنان أحمد السقا ، بالرغم من تغيبه عن حضور جنازة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز ، كما حضر المطرب عمرو دياب لتهنئة العروسين.

 

بفيديو راقص.. أحدث ظهور لنيللى كريم من حفل عقد قرانها
 

 

انتشر على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” فيديو جديد من عقد قران الفنانة نيللى كريم.

 

وظهرت نيللى كريم وهى ترقص مع اصدقائها، مما نال إعجاب متابعيها.

 

نيللي كريم في أول فيديو من حفل عقد قرانها ..شاهد

 

نشرت الفنانة نيللي كريم ، أول فيديو تجمعها من عقد قرانها، وذلك عبر خاصية استوري من حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

10 صور من عقد قران نيللى كريم وهشام عاشور بالساحل الشمالي.. شاهد
 

احتفلت اليوم الفنانة نيللي كريم بعقد قرانها عصر اليوم الأربعاء 11 أغسطس على رجل الأعمال هشام عاشور شقيق لاعب الاسكواش رامي عاشور في إحدى قرى الساحل الشمالي.

 

منتج شهير.. تعرف على وكيل الفنانة نيللى كريم في عقد قرانها
 

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنان نيللى كريم بفستان الزفاف من حفل عقد قرانها الذى تم منذ قليل، وقد ظهر المنتج جمال العدل فى الصورة، وهو وكيل العروس.

 

نيللي كريم ترتدي فستانين فى حفل زفافها.. ورامي عاشور يحيي الليلة.. صور
 

 

احتفلت اليوم الفنانة نيللي كريم، بعقد قرانها عصر اليوم الأربعاء 11 أغسطس، على رجل الأعمال هشام عاشور شقيق لاعب الإسكواش رامي عاشور في إحدى قرى الساحل الشمالي.

 

 

دنيا توجه رسالة شكر للرئيس بعد إطلاق اسم سمير غانم على كوبري جديد

 

شكرت الفنانة دنيا سمير غانم ، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بعد أن وجّه بإطلاق اسم والدها الراحل الفنان سمير غانم على أحد الكباري الجديدة.

 

 

خلوا بالكم من الموجة الرابعة.. إصابة الفنانة بشرى بفيروس كورونا
 

وعلق رجل الأعمال سالم هيكل، على حالة زوجته الفنانة بشرى: "الحمد لله على كل شيء.. ما يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا.. ربنا يقومك بالسلامة من مرض كورونا اللعين.. وادعولها بالشفاء العاجل.. خلى بالكم من الموجة الرابعة".

 

بعد أزمة ياسمين عبد العزيز الصحية.. أحمد العوضي: سأقاضي المتسبب فيها

 

كشف الفنان أحمد العوضى عن نيته فى مقاضاة المتسببين فى الأزمة الصحية لزوجته الفنان ياسمين عبد العزيز، والتى استدعت سفرها إلى الخارج لاستكمال العلاج.

 

بعد إطلاق أغنية بعتذرلك.. حلمى عبد الباقي فى ضيافة صدى البلد.. شاهد

 

حل المطرب حلمى عبد الباقى ضيفا على موقع صدى البلد فى ندوة للحديث عن أغنيته الجديدة “ بعتذرلك ” ، التى حققت نجاحاً كبيراً بعد طرحها على موقع يوتيوب خلال الأيام الماضية . 

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