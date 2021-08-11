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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

10 صور من عقد قران نيللى كريم وهشام عاشور بالساحل الشمالي.. شاهد

صدى البلد

احتفلت اليوم الفنانة نيللي كريم بعقد قرانها عصر اليوم الأربعاء 11 أغسطس على رجل الأعمال هشام عاشور شقيق لاعب الاسكواش رامي عاشور في إحدى قرى الساحل الشمالي.

وقررت النجمة نيللي كريم، تأجيل زفافها وعقد قرانها إلى بعد انتهاء فترة الحداد على الفنانة دلال عبد العزيز .
 

وكان من المفترض أن يقام حفل حنة نيللي كريم يوم، الأحد، على أن يقام عقد القران في اليوم التالي؛ ولكن عقب وفاة دلال عبد العزيز قررت نيللي كريم إقامة عقد قرآن فقط بعد انتهاء 3 أيام فترة الحداد.

 

وبعث لاعب الاسكواش رامي عاشور، رسالة من خلال صفحة cairo scene عبر تطبيق انستجرام، لشقيقه هشام عاشور والفنانة نيللي كريم قبل أيام من عقد قران الأخيرين. 

وأعرب رامي عن سعادته باقتراب موعد عقد قران نيللي كريم وهشام عاشور، مشيرًا إلى حالة التناغم بينهما، وحث شقيقه على المحافظة على نيللي بعد الزواج، متمنيًا لهما السعادة. 

 

فيلم "كازابلانكا 2"

يذكر أن أعلنت نيللي كريم مؤخرًا انضمامها لأسرة فيلم "كازابلانكا 2" بطولة أمير كرارة، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، ومن المقرر تصوير الجزء الثاني في مدينة لشبونة داخل إسبانيا.

ويأتى الجزء الثانى للفيلم استثمارا لنجاح الجزء الأول، والذى انطلق عرضه في 2019، وحقق الفيلم أعلى الإيرادات فى موسم عيد الفطر حينها، وهو في المركز الثالث في قائمة أعلى الأفلام دخلا في السينما المصرية.

فيلم "كازابلانكا" الجزء الأول بطولة أمير كرارة، وغادة عادل، وعمرو عبد الجليل، وإياد نصار، ولبلبة، ومحمود البزاوى، وأحمد داش، وشارك فى بطولته كل من النجم التركي خالد أرجنش، وعدد من ضيوف الشرف منهم نيللي كريم، وبيومى فؤاد، وأحمد فهمى، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي.

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