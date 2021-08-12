فى عيد ميلادها .. تعرف على أبرز المحطات في حياة رشا مهدي

تحتفل اليوم الفنانة رشا مهدي، بعيد ميلادها الـ ٣٩، ونستعرض في السطور التالية أبرز المحطات في حياة رشا مهدى.

ولدت رشا مهدي في ١٢ أغسطس 1982، بالقاهرة، درست الدراما والنقد في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وبدأت التمثيل منذ مطلع الألفية الجديدة من خلال الفيلم القصير "مربع داير"، وعملت بعدها في أفلام كثيرة، لكنها اهتمت أكثر بالتواجد في الدراما التليفزيونية.

كانت بدايتها التليفزيونية في دور شيرويت بمسلسل أميرة في عابدين، وفي 2003 ظهرت بمسلسلين هما خان القناديل ومسألة مبدأ .

بدأت شهرتها تزداد مع الوقت أكثر فقد مثلت أمام يسرا في لقاء على الهوا، وبمسلسل الجانب الأخر من الشاطئ.

من أهم أدوارها التلفزيونية في بدايتها دور بسمة بمسلسل لحظات حرجة الجزء الثاني.

أهم الجوائز التي حصلت عليها: جائزة أحسن ممثلة دور ثانٍ عن دورها في فيلم “بدل فاقد” من مهرجان شبكة راديو وتلفزيون العرب.

أبرز اعمالها “ميكانو، واحد من الناس، فيلم هندي، بدل فاقد، أستاذ ورئيس قسم، تحت الأرض، العراف، على كف عفريت، حارة خمس نجوم، العار، بالشمع الأحمر، لحظات حرجة، أحلام نبيلة، نزار قباني، علي نار هادئة، علي الجانب الآخر من الشاطئ، لقاء علي الهوا، مسألة مبدأ، أميرة في عابدين، المواطن x".