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فن

نهال عنبر تكشف تطورات حالة يوسف شعبان بعد إصابته بكورونا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:35 م
يوسف شعبان
يوسف شعبان
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محمد نبيل - محمد نحلة

كشف الفنانة نهال عنبر تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان، بعد إصابته بفيروس كورونا. 


وقالت في تصريحات خاصة ان الفنان الكبير تم نقله إلى مستشفى العجوزة  بسيارة إسعاف مجهزة، وحالته الآن مستقرة، وأكدت أن مجلس نقابة المهن التمثيلية يتابع الحالة والإجراءات المطلوبة. 


وكان الفنان يوسف شعبان قد قال إن مسلسل المال والبنون من أروع الأعمال الدرامية، مشيرا إلى أن محمد جلال عبد القوى كان في قمة إبداعه بسيناريو وقصة رائعة، والمخرج مجدى أبو عميرة كان متمكنا من كل مفردات العمل. 


وأضاف شعبان في مداخلة هاتفية خلال حلول نجوم وابطال مسلسل المال والبنون ضيوفا على الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أن من أعظم المشاهد التي قدمتها بالمال والبنون مشهد الوفاة أنا والراحل العظيم عبد الله غيث، وأنا مشلول على السرير وهو بيقرأ ليا آيآت المال والبنون، وأنا ببكى.


وتابع: شخصيتي وشخصية الراحل عبد الله غيث عكس بعض ،  واحد ضميره صاحي أمام دينه ووطنه وأولاده والآخر غيب ضمير تجاه وطنه وعائلته، وكل ممثل في العمل كان ماسك شخصيته من الأول للأخر، وكان مجدى أبو عميرة معانا في أدق تفاصيل كل شخصية لأنه موهوب . 


وأشار يوسف شعبان إلى أن أي مشهد كان أمام الراحل وحيد سيف لازم يعاد أربع مرات على الأقل من كتر الضحك، وانا بعتبر كل مشاهدى ماستر سين بمسلسل المال والبنون  لأنى كنت مركز جدا في الشخصية وكلها بنفس المستوى والأداء .


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